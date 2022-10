W Wieliczce zakończyła się tegoroczna akcja Czyste Lasy. Podczas ostatniego z czterech wydarzeń do sprzątania włączyło się 230 wolontariuszy, którzy z Parku Grabówki wynieśli niemal pół tony śmieci.

"Uwolniliśmy lasy od śmieci, ale ich ilość nie jest najważniejsza. Najbardziej cieszy nas to, że przez ostatnie cztery tygodnie dołączyło do nas tysiące osób i razem uczyliśmy się, jak dbać o środowisko. Jak zostawiać w nim dobry ślad" - powiedział Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Miasteczko ekologiczne akcji Czyste Lasy stanęło w Parku Adama Mickiewicza, obok Solnego Miasta w Wieliczce. Organizatorzy wraz z partnerami zapewnili uczestnikom dzień pełen edukacji przez zabawę. Przed pierwszym wyjściem do lasu, wolontariuszy tradycyjnie już rozgrzała Zumba, po której wypełniony po brzegi autobus ruszył pod Park Grabówki. Potem nie brakowało rozmów z zaproszonymi gośćmi i ekspertami, występów scenicznych, konkursów oraz zabaw. Na stoiskach EkoMałopolska, czy Lasów Państwowych czekały na wszystkich ekologiczne quizy z nagrodami, a także wiele praktycznej i lekko podanej wiedzy.



"Nie zliczę już w ilu akcjach Stowarzyszenia Czysta Polska wzięłam udział. Byliśmy w Tatrach i nad Bałtykiem, ale muszę przyznać, że czekałam na ten dzień, kiedy wspólnie posprzątamy lasy. Cieszę się bardzo, że w edukacyjnym pikniku bierze udział tyle dzieci, bo jeśli tak wcześnie nauczymy je zasad segregacji oraz dbania o naturę, to być może nie będą musieli w przyszłości organizować takich akcji" - powiedziała ambasadorka projektu Joanna Jabłczyńska.

Sprzątanie Parku Grabówki, lasu w którym mieszkańcy Wieliczki często spędzają weekendy na spacerach, czy wędkując w tamtejszych stawach, okazało się bardzo "owocne". Wyposażeni w worki oraz rękawiczki wolontariusze zebrali niemal pół tony śmieci, wliczając w to kilka opon, części garderoby oraz liczne butelki, które stanowią duże zagrożenie dla owadów oraz mniejszych gryzoni.

"Z ogromną radością dołączyłem dziś do wolontariuszy podczas sprzątania. Czyste Lasy to wielkie wsparcie dla zarządu województwa w realizacji celów w zakresie ochrony środowiska, które mamy zapisane w naszym programie strategicznym. Chciałem w ten sposób również pokazać, że troska o las i naturę to coś, co powinno absorbować nas wszystkich i stać się naszym nawykiem" - podkreślił wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Wszystkie śmieci zebrane przez wolontariuszy Stowarzyszenia Czysta Polska zostaną teraz posegregowane. Większość zostanie poddana recyklingowi, dzięki czemu otrzymają "drugie życie".



