W Krakowie rusza zbiórka darów dla Polaków, którzy Wielkanoc spędzą we Lwowie. Potrzebna jest żywność z długim terminem przydatności do spożycia w puszkach i paczkach.

/ Shutterstock

Dary dla Polaków mieszkających we Lwowie będą zbierane w Krakowie w dwóch lokalizacjach do 13 kwietnia.



1. W Pawilonie Wyspiańskiego na pl. Wszystkich Świętych 2 (wejście od strony UMK):

6-8 kwietnia, w godzinach 8.00-15.30

9 kwietnia (sobota), w godzinach 10.00-14.00

11-13 kwietnia, w godzinach 8.00-15.30

2. W Miejskim Magazynie Pomocy (hala magazynowa NOHO LOgistic) na ul. Bartników 10



6-8 kwietnia, w godzinach 9.00-17.00

9 kwietnia (sobota), w godzinach 9.00-15.00

11-13 kwietnia, w godzinach 9.00-17.00

Najbardziej potrzebne są: Żywność z długim terminem przydatności do spożycia w puszkach i paczkach (nie słoikach), tj.: konserwy mięsne i rybne, warzywa i owoce w puszkach, kasze, makarony, słodycze jak ciastka i czekolada, kawa, herbata, kakao. Poza tym leki bez recepty (przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, witaminy) oraz chemia gospodarcza (proszki i kapsułki do prania, płyny do naczyń, detergenty).