​Czy "pokolenie alfa" to ludzie, którym można powierzyć przyszłość? Piąta edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego Motorola Solutions Science Cup dowodzi, że nie ma lepszej inwestycji, jak ta w rozwój młodzieży. Właśnie wystartował nabór drużyn, które przeprawiają się przez programistyczny triathlon. Zapisać się może każda szkoła ponadpodstawowa, niezależnie od swojego profilu i lokalizacji. Nabór potrwa do końca lutego.

Wszyscy na start - młodzi programują przyszłość! Ruszył nabór szkół do Motorola Solutions Science Cup / materiały prasowe /

Motorola Solutions Science Cup, czyli piąta edycja zmagań programistycznych wystartowała! Jest to kolejna odsłona konkursu, który ma na celu wyłonienie najlepszych programistów młodego pokolenia. Wśród drużyn z całej Polski znaleźć można licea ogólnokształcące, ale także technika o różnych profilach kształcenia. Przed uczniami szereg wyzwań i jak zawsze zdrowa, sportowa rywalizacja.

Motorola Solutions Science Cup dowodzi, że nasza młodzież jest nie tylko doskonale zorientowana na rozwiązanie problemów, ale ma też ku temu doskonałe kompetencje: kreatywność, komunikację, a nade wszystko krytyczne myślenie. Konkurs jest przeznaczony dla młodych talentów w całej Polsce, a wyłonienie finalistów spośród tak zdolnej młodzieży to nie lada wyzwanie - mówi Piotr Bochaczyk, inżynier programista z Motorola Solutions, inicjator konkursu.

Rywalizacja w kodzie - twórcze projekty w akcji

Już po raz piąty ogólnopolski konkurs programistyczny Motorola Solutions Science Cup otwiera drzwi do świata innowacji i kreatywności dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest to wydarzenie, które łączy w sobie naukę z rozrywką, aspekt edukacyjny z wycinkiem tego, jak wygląda praca w IT. Rokrocznie powstają tutaj projekty, których nie powstydziłyby się bardziej doświadczeni programiści.

To tutaj powstały remake'i klasycznych gier zręcznościowych - Arkanoid, Sokoban czy Pang, Generator skóry żyrafy czy symulator układów optycznych. Do ostatniej edycji konkursu zgłosiło się ponad 150 drużyn, z których 10 spotkało się w finale. Uczestnicy - zdobywając cenne doświadczenie - walczyli o takie nagrody, jak drukarki 3D, drony, minikomputery, słuchawki bezprzewodowe i smartwatche.

Uczyć i bawić - tematyka konkursu

Celem konkursu Motorola Solutions Science Cup jest popularyzacja technologii informacyjnych oraz nauk ścisłych: w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce - dodaje Piotr Bochaczyk. Łączymy edukację z zabawą, dlatego wśród zadań zawsze znajdują się zadania typowo programistyczne, ale też gry, czy konkursy sprawnościowe - dodaje. W tym roku skupiamy projekty wokół trzech aspektów tematycznych. Są to: wyścigi samochodowe, symulatory budowy mostów, a także gra w szachy ze sztuczną inteligencją - zapowiada organizator.

Finał! Emocje i rywalizacja

Sam finał cieszy się co roku ogromnym uznaniem uczestników. To trzy konkurencje na kształt igrzysk - dwie konkurencje dla głowy i jedna dla ciała. To turniej z wiedzy ogólnej i informatycznej, w którym uczniowie zdobywają punkty, a potem licytują z ich pomocą pytania.

Ciekawym wyzwaniem jest również część sportowa. Co roku finał ma pewną dozę tajemnicy i budzi mnóstwo pozytywnych emocji. W ostatnim finaliści mieli zagrać w tzw. Petankę, w tym roku planujemy kolejną sportową niespodziankę - wspomina Piotr Bochaczyk.

Cała Polska programuje!

Nabór zgłoszeń potrwa do końca lutego. Zapisać może się każda szkoła niezależnie od swojego profilu i lokalizacji. Zgłoszenie z całej Polski przyjmowane są na stronie internetowej https://msc5.page.link/rejestracja. Jedna szkoła może zgłosić dowolną liczbę pięcioosobowych ekip, z których każda zmierzy się z jednym z trzech proponowanych zadań praktycznych.

W tym roku będą to trzy gry, w których uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością inżynierii, fizyki lub algorytmiki. Cały konkurs potrwa do końca maja 2025 r., kiedy to w finale w Krakowie spotka się dziewięć wybranych drużyn z całej Polski.

Więcej informacji uzyskać można na: https://science-cup.pl/.