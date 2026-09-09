Mężczyzna spadł na skalną półkę. Wypadek na krakowskim Zakrzówku

RMF24

Nie żyje mężczyzna w wieku ok. 60 lat, który spadł na skalną półkę nad kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. W akcji ratunkowej brali udział strażacy i ratownicy WOPR.

Mimo podjętych działań, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny - przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

W akcji brało udział kilkunastu strażaków, a także WOPR i ratownicy medyczni.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do tragicznego wypadku. Jego okoliczności będzie badać policja.

Zakrzówek, dawny kamieniołom wapienia, który po zalaniu w 1990 roku zamienił się w malowniczy zbiornik wodny, dziś jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych Krakowa. Park Zakrzówek, rozciągający się na ponad 50 hektarach, zachwyca nie tylko krystalicznie czystą, turkusową wodą, ale także unikalnym krajobrazem, który przywodzi na myśl śródziemnomorskie wybrzeża.

Po latach intensywnych prac rewitalizacyjnych teren został w pełni udostępniony mieszkańcom. Park jest również popularny wśród biegaczy, rowerzystów i wspinaczy, którzy chętnie korzystają z naturalnych ścian skalnych.