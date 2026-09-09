Atakował ratowników, demolował karetkę. Są zarzuty i decyzja ws. deportacji

RMF24

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 42-letni Ukrainiec, który zaatakował ratowników medycznych we Wrocławiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przekazany straży granicznej celem deportacji do swojej ojczyzny.

Ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny na ul. Białoskórniczą we Wrocławiu. W karetce 42-latek - obywatel Ukrainy - stał się bardzo agresywny. Zaczął od agresji słownej, a później atakował medyków również fizycznie.

Ratownicy wezwali policję i opuścili karetkę. 42-latek był agresywny nie tylko w stosunku do nich - kopniakami niszczył też zabudowę pojazdu i jego wyposażenie. Został obezwładniony przez policjantów. Trafił do szpitala, a później do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną (KMP Wrocław) / Policja

Agresywny mężczyzna odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenie mienia. Został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej celem wydalenia z kraju.

Ratownicy wykonując swoje obowiązki, mają prawo oczekiwać szacunku oraz bezpieczeństwa. Ratują ludzkie zdrowie i życie, często działając w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Każdy przypadek agresji wobec osób niosących pomoc spotka się ze stanowczą i zdecydowaną reakcją policji - podkreśla Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

