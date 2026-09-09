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Atakował ratowników, demolował karetkę. Są zarzuty i decyzja ws. deportacji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (10:23)

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 42-letni Ukrainiec, który zaatakował ratowników medycznych we Wrocławiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przekazany straży granicznej celem deportacji do swojej ojczyzny.

Atakował ratowników, demolował karetkę. Są zarzuty i decyzja ws. deportacji
Zaatakował ratowników medycznych. 42-letni Ukrainiec był pijany (zdj. ilustracyjne) /RMF FM

Ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny na ul. Białoskórniczą we Wrocławiu. W karetce 42-latek - obywatel Ukrainy - stał się bardzo agresywny. Zaczął od agresji słownej, a później atakował medyków również fizycznie. 

Ratownicy wezwali policję i opuścili karetkę. 42-latek był agresywny nie tylko w stosunku do nich - kopniakami niszczył też zabudowę pojazdu i jego wyposażenie. Został obezwładniony przez policjantów. Trafił do szpitala, a później do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

 

Agresywny mężczyzna odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenie mienia. Został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej celem wydalenia z kraju.

Ratownicy wykonując swoje obowiązki, mają prawo oczekiwać szacunku oraz bezpieczeństwa. Ratują ludzkie zdrowie i życie, często działając w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Każdy przypadek agresji wobec osób niosących pomoc spotka się ze stanowczą i zdecydowaną reakcją policji - podkreśla Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 
 


Źródło: RMF24
Tagi: Wrocław
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