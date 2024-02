"W słusznej sprawie" - tak nazywa się sekcja filmowa, która zadebiutuje w tym roku na krakowskim festiwalu kina niezależnego Mastercard OFF Camera. Widzowie będą mieli okazję zagłębić się w świat produkcji, które z niezwykłą precyzją i głębią emocji eksplorują tematykę sprawiedliwości, odwagi i poszukiwania prawdy.

Kadr z filmu "Unsinkable" / Materiały prasowe

Wśród zaprezentowanych w nowej sekcji produkcji będzie można zobaczyć historie pełne napięcia, moralnych dylematów oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Te filmy skłaniają do refleksji nad znaczeniem sprawiedliwości i konsekwencjami ludzkich działań.

Problematyka wokół zbrodni i przestępstw niezmiennie, od dobrych kilkudziesięciu lat stanowi jeden z ulubionych tematów kinowych i nie tylko widzów na całym świecie. Świadczy o tym chociażby popularność seriali i podcastów spod znaku "true crime", dosłownie pożeranych przez odbiorców - mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. Nic w tym dziwnego, wszak mało co trzyma w napięciu tak bardzo, jak sprawnie skonstruowana i opowiedziana kryminalna intryga. Konwencje dramatów sądowych i tych opowiadających o pogrywaniu z systemem prawnym chętnie i umiejętnie przepisują ostatnio także twórczynie oraz twórcy kina artystycznego. Co pokazuje Złota Palma na ostatnim festiwalu w Cannes dla Justine Triet i jej kunsztownej wariacji na ten gatunek - "Anatomii upadku" - dodaje.

Tegoroczna, XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach 26 kwietnia - 5 maja.

Te filmy zobaczymy w sekcji "W słusznej sprawie":

"A Silence"

Film "A Silence" to opowieść o dobrze sytuowanej francuskiej rodzinie, której spokojne życie zostaje nagle zakłócone. François, wzięty prawnik, stoi u progu rozstrzygnięcia głośnej sprawy sądowej, która przyciąga uwagę mediów. Jego żona, Astrid, i adoptowane dzieci są już przyzwyczajone do życia w blasku fleszy. Jednak dom, który miał być dla nich azylem, staje się areną dramatu, gdy na jaw wychodzi długo ukrywany rodzinny sekret. Rozpoczyna się bolesna walka o sprawiedliwość, zmuszając bohaterów do zmierzenia się z przeszłością.

Wstrząsający film Lafosse’a zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które zszokowały całą Francję. Ta opowieść o traumie, odpowiedzialności i konsekwencjach źle rozumianej dyskrecji, za sprawą stonowanej reżyserii i znakomitych kreacji Emmanuelle Devos oraz Daniela Auteuila, zostaje w pamięci jeszcze na długo po projekcji.





"Hesitation Wound"

W filmie Selmana Nacara akcja rozgrywa się w ciągu niecałych 24 godzin, w których Canan, prawniczka specjalizująca się w prawie karnym, musi podjąć ważny moralny wybór, decydujący o jej przyszłości. Dzieląc czas między pracę w sądzie a opiekę nad chorą matką w szpitalu, Canan stoi przed życiowym dylematem w momencie ogłaszania wyroku klienta oskarżonego o morderstwo.

“Hesitation Wound" to trzymający w napięciu dramat sądowy, skoncentrowany wokół zagadnień związanych z problemami moralności oraz sprawiedliwości. Są to tematy nieprzypadkowe, bowiem fascynują reżysera od czasu jego własnych studiów prawniczych. Nagrodzony na festiwalach w Zurychu i Brukseli film pobudza do refleksji nad systemem wartości, jakimi na co dzień kieruje się każdy z nas, pokazując też konsekwencje podjętej raz decyzji.

Kadr z filmu "Red Rooms" / Materiały prasowe

"Red Rooms"

Nowa produkcja Pascala Plante, inspirowana filmem "Siedem" Davida Finchera i serialem "Mindhunter", eksploruje fenomen "groupies" fascynujących się makabrycznymi zbrodniami. Główna bohaterka, modelka Kelly-Ann (w roli Juliette Gariépy), obsesyjnie interesuje się mężczyzną oskarżonym o brutalne morderstwa trzech dziewczyn. Spędza dni w sądzie, próbując nawiązać kontakt z oskarżonym, co negatywnie wpływa na jej karierę i życie osobiste. Rzeczywistość zaczyna się mieszać z fantazją, zwłaszcza po odkryciu przez Kelly-Ann istnienia tajemniczych "czerwonych pokoi" w darkwebie, gdzie morderca miał transmitować swoje zbrodnie.

Nagradzany na międzynarodowych festiwalach film Pascala Plante, łącząc w sobie elementy horroru i thrillera, eksploruje ciemną stronę ludzkiej natury. Kanadyjski reżyser w "Red Rooms" zastanawia się nad problemem trywializowania zła i jego, trudnej do wyjaśnienia, przyciągającej siły.





"The Paragon"

Debiut reżyserski Michaela Duignana, "The Paragon", to hołd dla fantasy lat 80., mieszający bitwę nadprzyrodzonych sił, kontrolę umysłu i poszukiwanie potężnego kosmicznego kryształu. Zbudowany na atmosferze ponad efekty specjalne i zrealizowany za 25 tysięcy dolarów, film przenosi widzów do Auckland, gdzie dwoje bohaterów - były trener tenisa Dutch, pragnący zemsty, i tajemnicza jasnowidzka Lyra - odkrywają niezwykłe moce. Wplątany w akcję brat Lyry, Haxan, dąży do przejęcia kontroli nad światem za pomocą magicznego kryształu, zapewniając widzom zarówno akcję, jak i rozrywkę.

Wszystko to sprawia, że "The Paragon" to oryginalna i zrodzona ze szczerej pasji niskobudżetowa komedia fantasy.

"The Successor"

Ellias Barnès, 30-letni utalentowany projektant mody, staje przed zawodową szansą życia w paryskim domu mody. Jednak nagła śmierć ojca zmusza go do powrotu do rodzinnego Montréalu, miasta, które opuścił lata temu, by zorganizować pochówek. Ten powrót staje się dla Elliasa bolesną podróżą do przeszłości, z której starał się uciec. Film Xaviera Legranda ukazuje konfrontację z dawno zapomnianymi demonami.

Po błyskotliwym oraz wielokrotnie nagradzanym fabularnym debiucie Jeszcze nie koniec (2017) francuski reżyser Xavier Legrand powraca do tematu toksycznych rodzinnych relacji oraz dziedzictwa, jakim możemy być w ich efekcie obciążeni. Zastanawia się, do jakiego stopnia one nas kształtują i czy w ogóle jesteśmy w stanie się od nich uwolnić. Umiejętnie posługując się formą filmową, buduje pełną napięcia opowieść, która ma w sobie coś z mrocznego dramatu, ale i psychologicznego horroru.





"Unsinkable"

W 1981 roku, w duńskim miasteczku rybackim, nowa łódź ratunkowa RF2, uznawana za niezatapialną, tonie podczas pierwszej misji, powodując śmierć dziewięciu osób. Kapitan łodzi jest obwiniany o katastrofę, a jego syn Henrik decyduje się zbadać sprawę, napotykając opór ze strony społeczności obawiającej się utraty pracy i władz, starających się uniknąć skandalu. Film Christiana Andersena ukazuje również wpływ tragedii na rodzinę Henrika, testując ich wzajemne relacje.

Nominowany do pięciu duńskich nagród filmowych i będący opowieścią o próbie dojścia do prawdy za wszelką cenę Unsinkable inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami.





"Upon Open Sky"

Dwa lata po śmierci ojca w wypadku, nastoletni Fernando i Salvador wraz z przyrodnią siostrą wyruszają jeepem na granicę Meksyku z USA, nieświadomi jej prawdziwego celu wyprawy. Młodzi chcą znaleźć i ukarać kierowcę ciężarówki, odpowiedzialnego za wypadek, według zasady "oko za oko". Podróż pełna napięć i zwrotów akcji staje się dla nich okazją do konfrontacji z własnymi lękami, zrozumienia więzi, która ich łączy, oraz próbą pogodzenia się z przeszłością.

Łączący w sobie elementy thrillera, kina drogi oraz historii o dorastaniu "Upon Open Sky" jest historią o rodzinie, zrealizowaną przez rodzinę. Scenariusz, jeszcze w latach 90., napisał Guillermo Arriaga, znany chociażby z owocnej współpracy z Alejandro Gonzálezem Iñárritu. A reżyserii podjęły się jego dzieci: Mariana oraz Santiago, dla których jest to pełnometrażowy debiut.

Zobacz również: Billie Eilish wystąpi na oscarowej gali