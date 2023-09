30 pianistów - profesjonalistów i amatorów w różnym wieku i różnej narodowości - zasiądzie po kolei przy fortepianie w krakowskim Kinie "Kijów", żeby zagrać utwór Erica Satie "Udręki". Zostanie on wykonany 840 razy. Trwająca kilkadziesiąt godzin muzyczna modlitwa o pokój połączy dwa miasta partnerskie: Kraków i Kijów.

/ Materiały prasowe

Performance jest unikatowym na skalę światową wydarzeniem, które przebiega na żywo w dwóch krajach. Jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim i równocześnie częścią obchodów 30-lecia współpracy partnerskiej Krakowa i Kijowa oraz wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi Muzyki Otwartej "Muzyka w Starych Balicach".

Z uwagi na wojnę niemożliwy był transport fortepianu do Kijowa, dlatego utwór na żywo zabrzmi tylko w Krakowie. Ale artyści z krakowskiej ASP będą w stolicy Ukrainy i stamtąd będą łączyć się na żywo z krakowskim kinem Kijów w sprzeciwie wobec wojny.

Skomponowany pod koniec XIX w. "Vexations" to niespełna dwuminutowy utwór, który nigdy nie został publicznie wykonany za życia kompozytora.

Ten utwór ma zaledwie 3 linijki. Eric Satie zaproponował, by wykonać go 840 razy i dopisał na manuskrypcie, że należy się do takiego wykonania przygotować w ciszy i bezruchu - mówi dr Mateusz Zubik, pomysłodawca wydarzenia, dyrektor Festiwalu Muzyki Otwartej "Muzyka w Starych Balicach". Udręki, które są tematem tego utworu bardzo skojarzyły mi się z wojną, z nieuchronnością, brakiem pewności, kiedy się skończy. Nie jesteśmy w stanie grać ani słuchać tego utworu w komforcie. Jest on bardzo trudny w odbiorze.



/ Materiały prasowe

Przy fortepianie w kinie Kijów zasiądą: uczniowie szkół muzyczny, studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej oraz amatorzy. Ludzie różnych narodowości.

Performance zacznie się w sobotę o g. 6 rano, a zakończy się w niedzielę po g. 16.00. Na fortepianie będzie położona sterta 840 kartek ponumerowanych od 1 do 28, bo każdy z wykonawców będzie musiał zagrać utwór 28 razy.

Koncert będzie transmitowany na zewnątrz kina. Każdy, kto będzie chciał może wejść do środka. Muzyce towarzyszyć będą obrazy z objętej wojną Ukrainy. Dajemy swobodę i jesteśmy otwarci na każdą reakcję - podkreśla dr Matusz Zubik.

Na ekranach kina śledzić będziemy wizualny performance, który połączy Kraków z kijowskim "Centrum Kraków". Przygotują go polscy i ukraińscy artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Na wydarzenie zapraszają prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, mer Kijowa Vitalij Kliczko, organizatorzy Festiwalu Muzyki Otwartej "Muzyka w Starych Balicach", Apollo Film, Yamaha oraz Instytut Sztuk Progresywnych ASP w Krakowie.

Mantrę dla Kijowa będzie można śledzić także online na kanale UKRAiNATV.

ZAGRAJĄ*.

Sobota 30.09.2023

6.00 - dr Mateusz Zubik

7.10 - Faustyna Krajewska

8.20 - Radosław Goździkowski

9.30 - prof.Mariola Cieniawa

10.40 - prof.Marek Szlezer

11.50 - dr Mateusz Kurcab

13.00 - prof.Gajusz Kęska

14.10 - dr Piotr Kowal

15.20 - Gabriela Kołodziej

16.30 - Krzysztof Majczak

17.40 - Aleksandra Zagórska

18.50 - dr Wioletta Fluda-Tkaczyk

20.00 - dr hab.Sławomir Cierpik

21.10 - Jordan Anthony Francis

22.20 - Marian Michalski

23.30 - Kamil Serefko



Niedziela 01.10.2023



00.40 - Olga Michałowska

1.50 - Eligiusz Skoczylas

3.00 - Barbarics Csanad

4.10 - Peter Bubola

5.20 - Mykola Sych

6.30 - Jakub Staśto

7.40 - Katarzyna Gabryś

8.50 - Sebastian Locher

10.00 - Przemysław Repeć

11.10 - Waldemar Król

12.20 - Filip Kostecki

13.30 - Karolina Krupa

14.40 - Anna Wielgus

15.50 - Miron Gomułka





* Godziny występów są orientacyjne i mogą ulec zmianie.