Podczas czwartkowej sesji sejmiku radni nie zajmą się wyborem nowego marszałka województwa małopolskiego. Ten punkt obrad może pojawić się dopiero na sesji w czerwcu. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, które rządzi w województwie, niezmiennie jest poseł Łukasz Kmita.

Sejmik Małopolski (zdjęcie archiwalne) / Marek Wiosło / RMF24

W opublikowanym porządku obrad czwartkowej sesji nie było punktu dotyczącego wyboru nowego marszałka województwa małopolskiego. Radny Rafał Stuglik, szef klubu PiS, uzasadnił to tym, że radni muszą się zająć pilnymi projektami uchwał, które należy przyjąć jeszcze w maju.

Chcemy temat wyboru marszałka dobrze przygotować, w sposób bezdyskusyjny i pewny, więc wolimy trochę poczekać, a wyboru dokonać właściwego. Przewidujemy to raczej na sesji czerwcowej - powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że jedynym kandydatem partii pozostaje poseł Łukasz Kmita.

Jako szef klubu myślę, że czerwiec będzie miesiącem, w którym wybierzemy marszałka, będzie nim według mnie pan poseł Łukasz Kmita, bo to jest nasz jedyny kandydat. Mam nadzieję, że klub wykaże się tutaj spoistością, bo wygrać wybory taką przewagą i nie objąć funkcji marszałka przez ten obóz byłoby kompletnie niezrozumiałe - zaznaczył Stuglik.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Małodobry ocenił, że brak wyboru marszałka podczas czwartkowej sesji potwierdza, że PiS utraciło większość w samorządzie Małopolski. Zapowiedział gotowość do wyłonienia ponadpartyjnego kandydata na marszałka.

Wszyscy radni myślą o budowie ponadpartyjnego porozumienia w sejmiku województwa. Jesteśmy też w gotowości, żeby rozmawiać o tym (wspólnym kandydacie). Te rozmowy trwają ze wszystkimi radnymi, bo tu nie decydują komitety wyborcze, tylko wszyscy radni województwa małopolskiego - podkreślił.

Jarosław Kaczyński murem za Łukaszem Kmitą

Podczas inauguracyjnej sesji sejmiku 6 maja poseł PiS, Łukasz Kmita, nie został wybrany na nowego marszałka województwa małopolskiego. Za jego kandydaturą zagłosowało 13 spośród 38 obecnych radnych, 22 radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się. Jeden głos był nieważny. Kmita nie został wybrany pomimo, że był jedynym zgłoszonym kandydatem, rekomendowanym przez PiS, które w 39-osobowym sejmiku małopolskim ma większość dysponując 21 mandatami. Koalicja Obywatelska ma 12 mandatów, a Trzecia Droga – sześć.

No bunt jak bunt, to jest kwestia pewnych różnic zdań. Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają - powiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński, pytany o sytuację PiS w Małopolsce.

Po tym głosowaniu - decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - nowym przewodniczącym zarządu wojewódzkiego partii w Małopolsce został właśnie poseł Łukasz Kmita. Zastąpił on na tym stanowisku posła Andrzeja Adamczyka.