Wspaniali artyści o szlachetnym sercu wystąpią w zaplanowanym na listopad koncercie charytatywnym "Granie na SZCZekanie". Wydarzenie, z którego cały dochód zostanie przekazany na rzecz bezdomnych zwierząt, odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Będzie to 33. edycja koncertu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W trakcie 33. koncertu charytatywnego "Granie na SZCZekanie" wystąpią:

Viki Gabor

Golec uOrkiestra

Andrzej Sikorowski

Dominika Bednarczyk

Ola Królik

Jacek Królik

Renata Żełobowska - Orzechowska

Mariusz Pędziałek

Atsuko Ogawa

Nadia Socha

Mirosław Hady

Łukasz Adamczyk

Organizatorem wydarzenia jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W trakcie wydarzenia tradycyjnie już odbędzie się aukcja, podczas której licytowane będą dary przekazane przez darczyńców. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Plakat "Granie na SZCZekanie" / Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami /

Jaki będzie cel tegorocznego koncertu?

Dzięki poprzednim edycjom zakupiliśmy między innymi: karetkę do profesjonalnego przewozu zwierząt, aparat do RTG, USG, lampy chirurgiczne, biochemiczny analizator do krwi, kardiomonitor, a także bieżnię wodną do schroniskowego ambulatorium - informuje Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KTONZ).

Jak dodaje KTONZ, celem tegorocznego koncertu jest uzbieranie funduszy na rewitalizację starych oraz budowę nowych wolier dla schroniskowych kotów.

Jak kupić bilety?

Bilety na koncert są w cenie 70, 90 i 110 złotych. Można je nabyć w kasie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a także - od wtorku, 11 października - w biurze KTOZ przy ul. Floriańska 53 (tel. 12 429 43 61 lub 12 421 26 85).

Patronat honorowy nad koncertem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także Honorowy Duszpasterz Artystów ks. inf. Jerzy Bryła i Duszpasterz Artystów Archidiecezji Krakowskiej ks. dr Dariusz Guziak.