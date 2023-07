Na prośbę ratowników czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników kąpieliska, od soboty (8 lipca) wprowadzony zostanie system liczenia osób wchodzących na teren akwenu. Limit wejść to tysiąc osób.

/ Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / Facebook

Zakrzówek to miejsce wymagające i wyjątkowe, dlatego w trosce o bezpieczeństwo musimy reagować na bieżąco, tak jak jest właśnie w przypadku wprowadzenia limitu miejsc. Obsługa Zakrzówka to stała nauka i dynamiczne reagowanie na sytuację i stojące przed nami wyzwania. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą prac, ratownikami, służbami porządkowymi – dostosowujemy się do ich wytycznych, ponieważ naszym wspólnym celem jest bezpieczeństwo – mówią pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.

Od soboty obowiązywał będzie limit wejść na kąpielisko - 1000 osób. W przyszłości planowane jest także zwiększenie liczby ratowników.

Wejście na kąpielisko możliwe będzie w dwóch punktach:

przez bramki główne przy budynku wejściowym na baseny: jest to miejsce z zapleczem sanitarnym – prysznice, toalety, przebieralnie;

przez bramki przy drugiej stronie kąpieliska – od strony ul. Norymberskiej.

Przy wejściach przed bramkami – w namiotach obsługi – każdy otrzyma opaskę uprawniającą do wejścia na kąpielisko. Przy wyjściu z kąpieliska opaska będzie zrywana, co w przypadku zapełnienia wszystkich miejsc, umożliwi wejście kolejnym osobom.



Na kąpielisku zamontowana została kamera online, która już w najbliższym czasie będzie udostępniała podgląd na żywo. W najbliższych dniach, w miejscu widocznym na kamerze, zostanie zamontowany maszt, na którym – w przypadku wyczerpania limitu miejsc – wywieszona zostanie czarna flaga.