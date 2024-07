Piłkarze Wisły Kraków przegrali na własnym stadionie z Rapidem Wiedeń 1:2 (0:1) w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Rewanż w stolicy Austrii zostanie rozegrany 1 sierpnia.

Zawodnik Wisły Kraków Angel Baena Perez (L) i Jonas Auer (P) z Rapidu Wiedeń / /Łukasz Gągulski / PAP

Trener "Białej Gwiazdy" Kazimierz Moskal nieco zaskoczył składem. W wyjściowej "jedenastce" znalazło się miejsce dla pozyskanego niedawno napastnika Łukasza Zwolińskiego. Najlepszy snajper krakowskiego zespołu został ustawiony nieco z boku.

W pierwszej połowie gra miała w miarę wyrównany przebieg. Widać było wyższe umiejętności zawodników Rapidu, ale gospodarze nadrabiali to niezłą organizacją i dużym zaangażowaniem. Pierwszą szansę dla Wisły na zdobycie bramki miał Giannis Kiakos, ale jego strzał został zablokowany i korzyścią był tylko rzut rożny. W rewanżu minimalnie niecelny uderzył Isak Jansson.



W 25. minucie krakowianie przeprowadzili efektowną akcję. Oliwier Sukiennicki w polu karnym podał piłkę piętą do Bartosza Jarocha, który oddał jednak zbyt lekki strzał, aby zaskoczyć Niklasa Hedla. W 31. min mogło być 1:0 dla Rapidu. Wiedeńczycy przechwycili piłkę przed pole karnym rywala i Guido Baurgsraller znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Anton Cziczkan popisał się jednak znakomitą interwencją.



Potem przez kilka minut sporo działo się pod bramką Rapidu. Rodado podał do Zwolińskiego, a ten naciskany przez obrońcę nie zdołał oddać skutecznego strzału. Odpowiedź gości była już konkretna. Jansson precyzyjnym uderzeniem po ziemi zaskoczył Cziczkana.

W doliczonym czasie gry Bendeguz Bolla brutalnie sfaulował wychodzącego z kontrą Sukiennickiego. Arbiter najpierw pokazał żółtą kartkę, ale wezwany do monitora przez sędziego VAR zmienił decyzję i wykluczył obrońcę Rapidu z gry.



W drugiej połowie wiślacy ruszyli do zdecydowanych ataków i w 49. minucie byli bliscy wyrównania. Po dośrodkowaniu Sukiennickiego Zwoliński oddał strzał głową, ale piłka trafiła w słupek.



Więcej szczęścia miał chwilę później Matthias Seidl. Po strzale napastnika Rapidu za pola karnego piłka odbiła się od jednego słupka, potem od drugiego i wpadła do siatki.

Piłkarze Wisły Kraków / /Łukasz Gągulski / PAP

Po stracie tej bramki krakowianie ocknęli się dopiero po kilku minutach. Rodado dostał dobre podanie w polu karnym, lecz strzelił obok słupka. W bramkę również nie trafił kwadrans przed końcem Sukiennicki, który kopnął mocno zza pola karnego. Potem niecelnie główkował Rodado.

Napór Wisły przyniósł w końcu efekt. Marc Cabro strzelił z około 15 metrów, a próbujący blokować piłkę Maximilian Hofmann zmylił swojego bramkarza i ta wpadła pod poprzeczkę. Wiślacy do końca ambitnie starali się doprowadzić do wyrównania, lecz mimo kilku szans nie udało im się tego dokonać.

Kibice Wisły Kraków / /Łukasz Gągulski / PAP

Zwycięzca dwumeczu w 3. rundzie ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary Trabzonspor - MFK Rużomberok, a pokonany zagra w Lidze Konferencji z wygranym w rywalizacji Spartak Trnawa - FK Sarajewo.



Wisła Kraków – Rapid Wiedeń 1:2 (0:1).

Bramki: dla Wisły - Maximilian Hofmann (79-samobójcza); dla Rapidu: Isak Jansson (37), Matthias Seidl (53).

Żółta kartka: Rapid - Lukas Grgic.

Czerwona kartka: Rapid - Bendeguz Bolla (45+6-faul).

Sędzia: Mohammed Al.-Emara (Finlandia). Widzów: 30 542.



Wisła: Anton Cziczkan - Bartosz Jaroch, Alan Uryga, Joseph Colley, Rafał Mikulec - Marc Carbo, Patryk Gogół (67. Mariusz Kutwa) - Angel Rodado, Olivier Sukiennicki, Giannis Kiakos (46. Angel Baena) - Łukasz Zwoliński (67. Jakub Krzyżanowski).



Rapid: Niklas Hedl - Bendeguz Bolla, Maximilian Hofmann, Serge-Philippe Raux-Yao, Jonas Auer - Mamadou Sangare, Lukas Grgic (90+4. Nenad Cvetkovic), Isak Jansson - Guido Baurgstaller (82. Furkan Dursun), Matthias Seidl, Drena Beljo (69. Noah Bischof).

