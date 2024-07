Magda Linette pokonała najwyżej rozstawioną Czeszkę Lindę Noskovą 6:3, 3:6, 7:6 (7-2) w półfinale tenisowego turnieju WTA 250 na ziemnych kortach w Pradze. O trofeum zagra z Magdaleną Fręch. Będzie to pierwszy finał tego cyklu z udziałem dwóch Polek.

Magda Linette / Roman Vondrous / PAP/CTK

Pojedynek tenisistek trwał blisko 3 godziny. Noskova (27. WTA) rozpoczęła od dwóch wygranych gemów, ale kolejne pięć na swoje konto zapisała Linette. Poznanianka (48. WTA) odważne decyzje, w tym dokładne returny, wspierała asami serwisowymi. Polka w pierwszej partii wykorzystała drugą piłkę setową.

Drugi set zaczął się identycznie jak pierwszy - od 2:0 dla Czeszki. Linette co prawda szybko wyrównała, ale w kolejnych gemach przewagę miała Noskova, która nie popełniała zbyt dużo błędów.

W finałowej partii tenisistki długo dość łatwo wygrywały własne podania. To zmieniło się dopiero przy stanie 4:3 dla Linette, która do zera ograła serwującą Noskową. Polka nie wykorzystała jednak aż sześciu piłek meczowych, co ułatwiło rywalce doprowadzenie do wyrównania stanu rywalizacji na 5:5, a po chwili do tie-breaka. W nim przewaga Polki nie podlegała dyskusji (7-2).

Linette po raz ósmy w karierze wystąpi w finale.



Magdalena Fręch / Michal Kamaryt / PAP/CTK

Drugą zawodniczką, która zagra o tytuł turnieju w Pradze, będzie Magda Fręch. Polka zwyciężyła po kreczu Czeszki Laury Samson. Do tego momentu prowadziła 3:6, 6:0, 4:2. To życiowy sukces łodzianki, która po raz pierwszy zagra o trofeum turnieju WTA.