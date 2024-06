Zakup poleasingowego auta to doskonałe rozwiązanie, aby zaoszczędzić nieco środków z firmowego budżetu. Niemniej jednak decyzja o zakupie pojazdu z drugiej ręki zawsze generuje wiele pytań od osób, które są potencjalnie zainteresowane taką transakcją. Chcesz dowiedzieć się, jakie są najczęściej zadawane pytania w związku z kupnem poleasingowego samochodu? W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje.

/ Materiały prasowe

Jakie są warunki finansowania dla leasingu auta poleasingowego?

Decydując się na zakup pojazdu poleasingowego, możesz pokryć wszelkie koszty w ramach przejrzystej umowy leasingowej. Klasyczny leasing aut używanych jest przyznawany na podobnych warunkach, jak w przypadku fabrycznie nowych aut.

A zatem na jakie warunki finansowania możesz liczyć, kupując poleasingowy pojazd? Najważniejsze parametry to:

czas trwania umowy leasingowej nawet do 60 miesięcy,

możliwość podpisania umowy na auto poleasingowe z zerową opłatą wstępną,

wykup resztkowy na koniec trwania umowy leasingu może wynieść zaledwie 1% wartości pojazdu.

Dodatkowo w ramach oferty finansowania auta poleasingowego w mAuto możesz liczyć na szeroki pakiet korzyści, jak np. ubezpieczenie OC, AC i NNW, wsparcie assistance oraz pomoc koordynacyjna serwisu w przypadku awarii pojazdu.



Dokumentacja i historia pojazdu poleasingowego

Jedno z najczęściej zadawanych pytań przez klientów poszukujących poleasingowe auta dotyczy kompletności dokumentacji oraz historii pojazdu. W ofercie mAuto dostępne są wyłącznie pojazdy z pełną dokumentacją.

Nabycie poleasingowego pojazdu to w 100% bezpieczna transakcja. Auta dostępne w ofercie poleasingowej miały tylko jednego właściciela. Co więcej - pojazdy przechodzą kompleksową kontrolę zanim trafią do kolejnego nabywcy.

Jednostki certyfikujące DEKRA skrupulatnie sprawdzają stan każdego używanego auta w ofercie mAuto, aby wskazać zainteresowanym wszystkie mocne strony wybranego modelu. Każdy zainteresowany może też uzyskać wgląd do historii pojazdu i informacji o jego dotychczasowym użytkowaniu.



W jakiej lokalizacji można obejrzeć sprzedawane auta poleasingowe?

Na platformie mAuto dostępne są samochody poleasingowe pochodzące z różnych lokalizacji w całej Polsce. Poza samymi zdjęciami załączonymi w ofercie każdy samochód warto obejrzeć także osobiście.

Przy każdym z wybranych modeli leasingowych znajdziesz informację o lokalizacji samochodu. W celu przygotowania oględzin skontaktuj się z doradcą, a następnie ustal termin spotkania. Podczas prezentacji zobaczysz wszystkie atuty poleasingowego auta i ocenisz, czy wybrany model sprosta Twoim oczekiwaniom.



Czy podczas zakupu poleasingowego auta wymagana jest opłata wstępna?

Wiele osób przed podpisaniem umowy leasingu na poleasingowy pojazd poszukuje informacji na temat wymaganej opłaty wstępnej. W tym przypadku potencjalny leasingobiorca ma pełną dowolność - możesz nie wpłacać ani złotówki podczas podpisywania umowy. Wysokość wpłaty wstępnej w zależności od wybranego samochodu może wynosić od 0 do 40%.

Im wyższa opłata wstępna, tym mniejsze są późniejsze koszty leasingowe oraz miesięczna rata.



Co z wykupem poleasingowego auta na koniec umowy leasingowej?

W tym przypadku warunki zawsze wynikają z podpisanej umowy. Jeśli wybierasz poleasingowe auto z ofertą finansowania przedstawioną przez mAuto, możesz wykupić pojazd na koniec umowy nawet za symboliczny 1% wartości auta.

Alternatywna opcja to zwrot leasingowanego auta do firmy leasingowej w odpowiednim stanie technicznym oraz wizualnym. Dzięki temu nie przenosisz pojazdu na majątek firmowy i możesz swobodnie zdecydować się na kolejny samochód - także poleasingowy.