Kto nowym prezydentem Krakowa? Dziś kluczowy dzień

RMF24

Wybory prezydenta Krakowa coraz bliżej. Kto ostatecznie stanie do walki o fotel prezydencki? W czwartek 3 września do godz. 16 ewentualni kandydaci mają czas na złożenie w miejskiej komisji wyborczej co najmniej 3 tys. podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres.

Według ostatnich, uzyskanych w środę wieczorem przez PAP informacji w miejskiej komisji wyborczej, zarejestrowani jako kandydaci na prezydenta Krakowa zostali Michał Drewnicki (PiS) i Aleksandra Owca (Partia Razem). Weryfikowane były nadal zgłoszenia Jana Hoffmana (radnego dzielnicy Stare Miasto) oraz senator Moniki Piątkowskiej (KO, PSL).

Sztab wyborczy Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) poinformował w środę, że we wtorek również złożył wymaganą liczbę podpisów w komisji wyborczej. W ostatnim oficjalnym komunikacie (środa) komisja nie wymienia jednak zgłoszenia Bocheńczaka wśród zgłoszeń weryfikowanych.

Tyle kosztowało ich odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Był praktycznie jeden sponsor Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała, sfinansowało blisko 95 proc. kampanii referendalnej zachęcającej do udziału w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Na działania związane…

Co z Łukaszem Gibałą?

Podpisy w czwartek wciąż ma zbierać faworyt w wyborach - radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał on niemal 5,5 tys. podpisów, ale w poniedziałek komisja wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość – ponad 3 tys. – podpisów za nieważne z powodu braku słowa „Kraków” przy adresie mieszkańca. Jako prawidłowe komisja oceniła 1613 podpisów, co oznacza, że kandydat potrzebuje ich jeszcze 1387.

Będziemy zbierać, bo chcemy mieć dużą 'górkę'. Idzie bardzo dobrze. W naszym biurze są takie godziny, np. kiedy mieszkańcy wracają z pracy, że ustawiają się kolejki, by złożyć podpis. To dla nas bardzo motywujące – powiedziała w środę Renata Ropska ze sztabu Gibały, zapytana o to, czy kandydat planuje zbiórkę jeszcze w czwartek.

W czwartek karty z podpisami poparcia zamierza zanieść do komisji jedna z aktywniejszych kandydatek, poseł Daria Gosek-Popiołek (Lewica). Jej biuro przekazało w środę, że wymagane minimum 3 tys. podpisów już jest, ale w środę nadal prowadzona była zbiórka, by uzyskać jak największy zapas.

Kiedy wybory prezydenta Krakowa?

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w referendum odwołany z tej funkcji został Aleksander Miszalski (KO). Ewentualna II tura wypadłaby 11 października.

Wśród 23 komitetów wyborczych, planujących wystawić kandydata, jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 12 komitetów wyborców.

Do 14 września miejska komisja wyborcza poda do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych, w kolejności alfabetycznej, kandydatach na prezydenta miasta.

Oni zapowiedzieli walkę o fotel prezydenta

Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in. Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marianna Schreiber (celebrytka), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Łukasz Wantuch (były radny Krakowa).

Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta – Stanisław Kracik.