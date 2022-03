Do Krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej trafia coraz więcej zwierząt z ogarniętej wojną Ukrainy. Często są to zwierzęta pochodzące z tamtejszych ewakuowanych schronisk, czasami to zwierzęta które zostawiają uchodźcy, którzy przyjechali do Polski, zostawiają oni swoje zwierzęta z różnych powodów, najczęściej nie są w stanie zabrać ich w dalszą podróż. Takie zwierzęta muszą przejść miesięczną kwarantannę i są umieszczone w odosobnionych boksach.