Z powodu oszczędności krakowskie fontanny zostaną uruchomione później - informuje Urząd Miasta. Do tej pory fontanny zaczynały działać w okolicy długiego majowego weekendu. W tym roku stanie się to dopiero 15 czerwca.

/ Shutterstock

Fontanny w Krakowie zaczną działać 15 czerwca i zostaną również wcześniej wyłączone. Nie będzie to koniec października, a połowa września. To element planu oszczędnościowego wdrożonego przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie miejskich fontann, z powodu wzrostu cen energii musiała podjąć decyzję ograniczającą koszty utrzymania obiektów.

Dobra wiadomość jest taka, że bez zmian będą działały miejskie pitniki - czyli od maja do pierwszych przymrozków w listopadzie. Proste w obsłudze, ustawione w miejscach publicznych umożliwiają zaczerpnięcie świeżej czystej wody np. do przyniesionego bidonu.

Do picia wody z kranu co jest ekologiczne i zdrowe, przekonuje się coraz więcej krakowian. Nowy pitnik stanął zimą na Kazimierzu. O jego budowę zabiegali sami mieszkańcy, wnosząc propozycję zadania do budżetu obywatelskiego.

Instalacja i filtry sprawiają, że woda z pitnika spełnia taką funkcję, jak kiedyś wodne źródełka na naturalnych szlakach.