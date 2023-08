W związku z prognozowanymi upałami przejazd i postój dorożek na Rynku Głównym w Krakowie zostały zamknięte w godz. 10.30-19.00 w niedzielę i poniedziałek – poinformował magistrat.

Z powodu upałów wprowadzony został zakaz wjazdu dorożek na Rynek Główny w Krakowie / Shutterstock

Nieczynny w tym czasie będzie też postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką.

W trosce o bezpieczeństwo koni powożący mają korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie i na alejkach Plant przy ul. Podzamcze, między ul. Sienną a ul. Mikołajską. Muszą też regularnie poić zwierzęta i na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące pogody.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia w sprawie upałów dla Krakowa i większej części województwa małopolskiego, z wyłączeniem powiatów na południu regionu - obowiązuje ono od niedzieli, 13 sierpnia, od godz. 13.00, do środy, 16 sierpnia, do godz. 18.00.

Wedle prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.