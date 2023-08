Dwa tygodnie dłużej niż planowano potrwają prace na moście Dębnickim w Krakowie - remont zakończy się pod koniec listopada. Prace na jednej z najważniejszych przepraw w Krakowie trwają od 7 lipca.

Trwa remont mostu Dębnickiego w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Informacje na temat nowego terminu zakończenia modernizacji mostu uzyskał reporter RMF FM Marek Wiosło.

W trakcie robót okazało się, że pochylenie chodnika jest niewystarczające i trzeba wykonać dodatkowe prace. Wykonawca szacuje, że będzie na to potrzebował dwa tygodnie więcej i spowoduje to wydłużenie wszystkich prac - przekazał w rozmowie z reporterem RMF FM Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Liczymy na to, że pod koniec listopada przejezdność mostu i skrzyżowania (pod "Jubilatem" - przy. red.) zostanie przywrócona do stanu sprzed remontu - dodał Michał Pyclik.

Most Dębnicki to jedna z najważniejszych w Krakowie przepraw przez Wisłę. Teraz obowiązuje tam zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą stronę.

Remont został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, od 7 lipca do 22 września zamknięta będzie na moście jezdnia prowadząca z al. Krasińskiego w kierunku ICE Kraków. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni bliżej Wawelu.

Podczas remontu naprawiona ma być żelbetowa konstrukcji mostu i wykonana nowa izolacja płyty pomostowej. Wymienione będą elementy odwodnienia, asfaltowa nawierzchnia, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Balustrady mostu zostaną podniesione do 1,2 metra wysokości i zabezpieczone przed korozją.

Wyremontowane zostaną także przyczółki mostu i wymienione kamienne okładziny w jego dolnej części.

Wykonawcą remontu jest firma Most sp. z o.o. z Sopotu, a roboty zostały wycenione na ok. 6,8 mln zł.

Prace mają być skoordynowane z remontem ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki.