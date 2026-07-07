Miał w piwnicy 148 pytonów. Jest akt oskarżenia

RMF24

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Krakowa, który miał znęcać się nad 148 wężami trzymanymi w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku mieszkalnego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a za zarzucane czyny grożą mu nawet trzy lata więzienia.

W jednej z krakowskich kamienic na Prądniku Białym doszło do szokującego odkrycia. Policjanci, wezwani do nietypowego zgłoszenia o wężu znalezionym na klatce schodowej, natrafili w piwnicy budynku na prawdziwe terrarium grozy.

W ciasnych pojemnikach ukrytych w podziemiach bloku znajdowało się aż 147 kolejnych węży – głównie pytonów królewskich, mierzących od jednego do dwóch metrów długości.

Śledczy zarzucili Krzysztofowi M. znęcanie się nad wszystkimi 148 wężami. Akt oskarżenia został już skierowany do sądu. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Prokuratura bada również wątek ewentualnego nielegalnego handlu zwierzętami, który mógłby naruszać przepisy prawa Unii Europejskiej. Ten aspekt śledztwa został wyłączony do osobnego postępowania.