Rozpoczęła się naprawa nieszczelnych dylatacji na wiadukcie na ul. Kamieńskiego, nad ul. Powstańców Śląskich w Krakowie. Prace potrwają do 28 lipca. Jezdnia w obu kierunkach będzie przejezdna, ale kierowcy powinni się uzbroić w cierpliwość, bo będą utrudnienia.

/ ZDMK /

Roboty zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym drogowcy przystąpią do prac na jezdni w kierunku centrum miasta. Zajęte będą dwa pasy ruchu na długości ok. 25 m. Samochody zostaną skierowany na jezdnię w kierunku Wieliczki, na której będzie obowiązywać ruch dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

W kolejnym etapie roboty przeniosą się na jezdnię w kierunku Wieliczki, a ruch pojazdów odbywać się będzie na jezdni w kierunku centrum. W razie potrzeby wykonawca robót wprowadzi buspas na odcinku od ronda Matecznego do zjazdu w ul. Tischnera.