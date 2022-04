Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, Kraków prowadzi liczne działania mające pomóc przybyłym uchodźcom. Miasto stanęło przed ogromnym wyzwaniem. Oto podsumowanie przedsięwzięć na rzecz pomocy tym, którzy w stolicy Małopolski znaleźli schronienie.

Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

W ciągu kilku tygodni do Krakowa przybyło ok. 150 tys. uchodźców z Ukrainy. Punkt ich rejestracji powstał w TAURON Arenie. Do tej pory odsłużono tam 7500 osób. Obecnie funkcjonują 22 stanowiska, docelowo ma być ich 30 (obsługiwane z pomocą pracowników administracji rządowej). W Arenie przyjmowane są również wnioski o wypłatę świadczenia pomocowego w wysokości 300 zł. Takich wniosków złożono już 5600.

24 lutego, czyli w dniu wybuchu wojny na Ukrainie, krakowski samorząd uruchomił zbiórkę darów od mieszkańców miasta. To dzięki temu pomoc otrzymało wiele ukraińskich miast.

Kraków wysłał tam 53 tiry, 64 ciężarówki, 1 karetkę pogotowia oraz 5 autobusów miejskich z darami. To łącznie blisko 780 ton darów, a przekazane autobusy będą służyły komunikacji miejskiej we Lwowie. Miasto uruchomiło również specjalne konto do wpłat na pomoc Ukrainie, darowizny wynoszą 55 tys. zł i 610 euro - podaje krakow.pl.

Miasto zapewniło uchodźcom schronienie w hotelach, pensjonatach, hostelach i halach wielkopowierzchniowych, m.in. na Kolnej, w budynku przy ul. Śniadeckich, w budynku "czerwonej chirurgii" przy ul. Kopernika 21. Uruchomiona została Plaza, gotowe są również miejsca w dawnym Tesco. W punktach tych przebywa 1681 osób.

Od początku 2020 r. mamy też wynajęty hotel Ibis, który pierwotnie służył jako miejsce kwarantanny. W ostatnim czasie osób korzystających z tej możliwości było bardzo mało, obiekt nie był w zasadzie wykorzystywany, w związku z tym zdecydowaliśmy, że te miejsca zostaną przekazane matkom z dziećmi z Ukrainy - mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Specjalne miejsce miasto uruchomiło też w Galerii Krakowskiej: to miejsce dla matek z dziećmi, gdzie w ciszy i spokoju można przebrać dziecko, nakarmić je oraz odpocząć.

Na dworcu Kraków Główny całą dobę pracownicy urzędu oraz osoby zatrudnione, posługujące się językiem ukraińskim, obsługują punkt recepcyjny. Prace punktu wspierają wolontariusze. Dużym ułatwieniem dla przybyłych gości są dostępne na dworcu ulotki informacyjne w j. ukraińskim.

Ponad 20,5 mln zł do tej pory na pomoc uchodźcom

Jak podkreśla Andrzej Kulig, aby wsparcie było skuteczne, niezbędne było uruchomienie środków finansowych miasta. W takiej sytuacji samorząd może korzystać wyłącznie z rezerwy kryzysowej. W budżecie miasta na 2022 rok całościowa kwota przeznaczona na ten cel to 19 mln zł. Z tej kwoty, w pierwszych dwóch tygodniach na pomoc dla uchodźców zaangażowano już ponad 15 mln zł - mówi.

Jak podaje krakow.pl, do tej pory miasto zaangażowało na pomoc dla uchodźców ponad 20,5 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone na organizację noclegów dla obywateli Ukrainy, punktu opieki nad dziećmi w TAURON Arenie, koszty transportowe świadczone przez MPK, utrzymanie czystości i rozwożenie darów przez MPO, obsługę punktu recepcyjnego na dworcu, wyżywienie i wypłatę świadczeń pieniężnych.

Od wybuchu wojny do krakowskich szkół i przedszkoli zapisano już 6 100 dzieci i młodzieży.

Zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska informuje, że w szkołach podstawowych jest ok. 8 tys. wolnych miejsc, w szkołach w ponadpodstawowych 2 tys. Miasto dysponuje też ponad 400 miejscami w przedszkolach.

Ta oferta będzie większa, ponieważ minister edukacji podpisał rozporządzenie zwiększające limity miejsc zarówno w przedszkolach, jak i w klasach I-III szkoły podstawowej. To pozwoli miastu zaoferować 2 tys. dodatkowych miejsc w szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz prawie 1 tys. dodatkowych miejsc w przedszkolach.