Kraków ma prezydenta. Łukasz Gibała złożył ślubowanie

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Łukasz Gibała złożył we wtorek ślubowanie i oficjalnie objął urząd prezydenta Krakowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Krakowa w magistracie przy placu Wszystkich Świętych.

Łukasz Gibała na uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta miasta (fot. Łukasz Gągulski)

Łukasz Gibała na uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta miasta (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Nowy prezydent otrzymał od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej Krzysztofa Dyla dokument potwierdzający wybór na stanowisko. Po złożeniu ślubowania odebrał insygnia władzy – łańcuch oraz klucz do bram miasta.

Przekazał je Stanisław Kracik, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki prezydenta Krakowa. Kracik przejął kierowanie miastem po majowym referendum, w którym ze stanowiska odwołano Aleksandra Miszalskiego (KO).

Łukasz Gibała. Kim jest nowy prezydent Krakowa? Cztery kampanie, doświadczenie parlamentarne i osiem lat pracy w Radzie Miasta Krakowa. Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, według sondażowych wyników wygrał koniec końców walkę o urząd prezydenta miasta. W drugiej turze…

Ponad 62 proc. głosów w drugiej turze

Gibała wygrał drugą turę wyborów, która odbyła się 11 października. Poparło go 62,12 proc. głosujących, czyli ponad 162 tys. osób.

Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia – ponad 98 tys. głosów. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27 proc.

W Krakowie uprawnionych do głosowania jest niemal 600 tys. osób. Miasto ma blisko 720 tys. mieszkańców.

Łukasz Gibała jest radnym miejskim, przedsiębiorcą i założycielem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. W przeszłości pracował naukowo na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był również posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. Z PO odszedł w 2012 roku, a dwa lata później zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.