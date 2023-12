Największa szopka bożonarodzeniowa na świecie stanęła w hiszpańskim Alicante. Kilkunastometrowe figury świętych i konstrukcja zajmująca powierzchnię ponad 180 tys. metrów składają się na prawdziwie monumentalną całość.

/ YouTube /

Na głównym placu hiszpańskiego miasta Alicante stanęła największa na świecie szopka bożonarodzeniowa z gigantycznymi figurami Świętej Rodziny. Składa się z mierzącej ponad 17 metrów wysokości postaci św. Józefa, Maryi o wysokości 10,5 metra oraz Dzieciątka Jezus mierzącego ponad trzy metry.

Do szopki dołączono postacie Trzech Króli: ponad 16-metrowego Baltazara, prawie 16-metrowego Kacpra i 11-metrowego Melchiora. Monumentalną stajenkę uzupełnia sześć figur aniołów, mierzących od 8 do 9 metrów, rozmieszczonych na głównych ulicach i placach miasta. Powierzchnia, którą zajmuje cała konstrukcja - ponad 180 tys. metrów kwadratowych - należy do największych zarejestrowanych dotychczas w przypadku szopek bożonarodzeniowych.

Figury wykonał z tworzyw sztucznych i żelaza artysta Jose Manuel Garcia Esquiva. Koszt tego dzieła wyniósł prawie 150 tys. dolarów.