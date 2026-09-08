Koniec złudzeń Konfederacji. Osiem osób powalczy o fotel prezydenta Krakowa

RMF24

Ośmiu kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza – podał we wtorek jej przewodniczący Krzysztof Dyl. Komisja zakończyła prace związane z weryfikacją zebranych podpisów poparcia i rejestracją kandydatów. Nie zarejestrowano kandydatury Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.

Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała we wtorek Darię Gosek-Popiołek (Lewica) i Sławomira Pietrzyka (SDPL) jako kolejnych kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Komisja oficjalnie poinformowała, że odmówiła rejestracji kandydatury Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.

Informacje przekazał po wtorkowym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej jej szef Krzysztof Dyl.

Kandydaci na fotel prezydenta Krakowa

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

Według informacji przekazanych przez szefa Miejskiej Komisji Wyborczej zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to:

Michał Drewnicki (PiS),

Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta),

Aleksandra Owca (Razem),

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

Sławomir Pietrzyk (SDPL).

Miejska Komisja Wyborcza z powodu przedstawienia zbyt małej liczby podpisów poparcia odmówiła wcześniej rejestracji: Marianowi Banasiowi (b. prezes NIK), Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej.

Zwrot akcji w Krakowie. Marian Banaś nie wystartuje w wyborach na prezydenta Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała w poniedziałek Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) jako kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Odmówiła rejestracji kandydatury Mariana Banasia (byłego prezes NIK) z…

Fiasko kandydata Konfederacji

Bartosz Bocheńczak z Konfederacji już wczoraj informował, że jego kandydatura nie zostanie najprawdopodobniej zarejestrowana.

„Zabrakło ważnych podpisów. Zawaliłem” – bił się w piersi Bocheńczak na X.

Miał jednak jeszcze nadzieję na odwrócenie swoich losów: „Wiem, że podpisy mają być jutro (we wtorek - przyp. red.) ponownie liczone, może coś się jeszcze zmieni” – napisał.

Takich złudzeń najwyraźniej nie miał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który w poniedziałkowy wieczór poinformował, że odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii.

Mentzen podkreślił na platformie X, że czuje się „bardzo zawiedziony brakiem rejestracji kandydatury Bartosza Bocheńczaka w Krakowie”. Jak zaznaczył, przyczyną odmowy rejestracji było uznanie za błędne ponad 2 tys. z około 5 tys. zebranych podpisów poparcia. Według polityka, podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania.

Mentzen podkreślił, że przy całej sympatii do Bartosza Bocheńczaka, podziwie dla wielkiego zaangażowania w kampanię w Krakowie, oraz wdzięczności za perfekcyjne wykonywanie funkcji szefa sztabu w jego kampanii prezydenckiej (w 2025 roku), nie może „nie wyciągnąć konsekwencji z tej kompromitacji”.