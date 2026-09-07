Zwrot akcji w Krakowie. Marian Banaś nie wystartuje w wyborach na prezydenta

RMF24

Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała w poniedziałek Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) jako kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Odmówiła rejestracji kandydatury Mariana Banasia (byłego prezes NIK) z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia - podała komisja. Nadal weryfikowane są listy z podpisami trojga kandydatów: Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek oraz Sławomira Pietrzyka.

Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji kandydatury Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jako uzasadnienie podała zbyt małą liczbę ważnych podpisów poparcia.

„Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji mojej kandydatury na Prezydenta Krakowa, odrzucając aż 3096 spośród 5648 złożonych podpisów poparcia. Tak ogromna liczba zakwestionowanych podpisów budzi nasze poważne wątpliwości. Za każdym z nich stoi konkretny mieszkaniec Krakowa, który świadomie udzielił mi swojego poparcia. Nie możemy pozwolić, aby głos tysięcy krakowian został pominięty bez pełnego i przejrzystego wyjaśnienia” - skomentował na X decyzję komisji wyborczej Marian Banaś.

Zapowiedział, że skorzysta ze wszystkich przysługujących środków prawnych i odwoła się od tej decyzji. „Będziemy również domagać się ponownej, szczegółowej weryfikacji podpisów w obecności upoważnionych przedstawicieli naszego komitetu”.

„Nie składamy broni” - podsumował Banaś.

Michał Klimek oficjalnie kandydatem

Jako kandydat w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa został zarejestrowany w poniedziałek Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.

Przypomnijmy, do rejestracji kandydata potrzeba minimum 3 tys. podpisów poparcia wraz z takimi danymi jak m.in. PESEL i adres.

24 komitety wyborcze zgłosiły komisarzowi wyborczemu zamiar wystawienia kandydata na prezydenta Krakowa. Ostatecznie zgłoszenia rejestracji wpłynęły od połowy z nich.

Weryfikacja podpisów poparcia

Komisja nadal weryfikuje podpisy złożone przez troje kandydatów: Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Darię Gosek-Popiołek (Lewica) oraz Sławomira Pietrzyka (SDPL) - poinformował szef Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.

Decyzje będą podjęte we wtorek - dodał Dyl.

Z powodu zbyt małej liczby złożonych podpisów wcześniej komisja odrzuciła zgłoszenia dwóch innych osób: Stanisława Kułachy i Marty Ratuszyńskiej. Według Dyla, oboje odwołali się od tych decyzji do Komisarza Wyborczego w Krakowie.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

Zarejestrowani dotychczas przez PKW kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców).