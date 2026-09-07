Konfederacja bez kandydata na prezydenta Krakowa. Bocheńczak: Zawaliłem

RMF24

„Moja kandydatura na Prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów” - napisał w mediach społecznościowych Bartosz Bocheńczak, który miał być kandydatem Konfederacji. To oznacza, że partia Sławomira Mentzena nie wystartuje w wyścigu o prezydencki fotel w Krakowie. Na wpadkę Bocheńczak zareagowały już centralne władze partii, w bardzo zdecydowany sposób.

Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. Lider ugrupowania zawiesił także osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach i skierował sprawę do Sądu Partyjnego.

„Przy całej mojej sympatii do Bartosza Bocheńczaka, podziwie dla wielkiego zaangażowania w kampanię w Krakowie, oraz wdzięczności za perfekcyjne wykonywanie funkcji szefa sztabu mojej kampanii prezydenckiej, nie mogę nie wyciągnąć konsekwencji z tej kompromitacji” - napisał lider Konfederacji.

Jak potwierdził Mentzen, przyczyną braku rejestracji Bocheńczaka była niedostateczna liczba zebranych podpisów pod jego kandydaturą. „Spośród około 5000 zebranych podpisów, ponad 2000 były błędnych. Podpisujący mylili adres zamieszkania z adresem zameldowania” - tłumaczył.

Sam Bocheńczak przyznawał we wpisie na X, że sądził, iż 5000 zebranych podpisów, zapewni odpowiedni margines, dzięki któremu jego kandydatura przejdzie przez weryfikacyjne sito. „Zawaliłem” - podsumował, dołączając do swoich tłumaczeń długą listę osób, które przeprasza za błąd.

Na końcu zamieścił zdanie, świadczące o tym, że ma jeszcze nadzieję na odwrócenie swoich losów - „Wiem, że podpisy mają być jutro ponownie liczone, może coś się jeszcze zmieni”. Nie jest jasne, czy ponowne przeliczenie głosów odmieni także sytuację Bocheńczaka w strukturach partyjnych.

Przedterminowe wybory 27 września. Banaś też wyeliminowany z wyścigu

Problemy z rejestracją dotyczą również Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jego zgłoszenie także nie zostało zakwalifikowane z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września. Zostały zarządzone po referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki prezydenta wykonuje Stanisław Kracik.

Podpisy dla swoich kandydatów przekazało łącznie 12 komitetów. Wcześniej zarejestrowano między innymi Michała Drewnickiego z PiS, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Jana Hoffmana oraz Aleksandrę Owcę z Partii Razem.