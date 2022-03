Dobra wiadomość dla krakowian. Po czterech miesiącach zakończył się remont torowiska tramwajowego na ulicy Zakopiańskiej. Od soboty na swoje stałe trasy wrócą linie tramwajowe: 8, 19 i 22.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

W czasie remontu wymienione zostało torowisko na odcinkach od węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do centrum Solvay. W sumie ok. 2,5 km pojedynczego toru. Na pętli Borek Fałęcki wymieniono sześć zwrotnic, sieć trakcyjną, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic. Wykonano również napawanie czyli regenerację torów - poinformował Kamil Popiela z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Prace kosztowały ok. 14 mln zł.

Od soboty, od g. 4.00 tramwaje 8, 19, 22 wrócą na stałe trasy do Borku Fałęckiego. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

Będą to pierwsze linie tramwajowe, na trasie których pojawią się nowe rozkłady jazdy wydrukowane większą, bardziej czytelną czcionką i zawierające informacje o maksymalny czasie przejazdu z miejsca w miejsce oraz numerze przystanku obok jego nazwy.

Pasażerowie powinni pamiętać o zmianach w funkcjonowaniu przystanków tramwajowych na ulicy Zakopiańskiej: przystanek "Łagiewniki ZUS" będzie funkcjonować tylko w kierunku Borku Fałęckiego, w kierunku przeciwnym - do centrum Krakowa - zostanie zlikwidowany. Za to uruchomiony zostanie nowy przystanek nazwany "Łagiewniki Szybka Kolej Aglomeracyjna". Będzie on zlokalizowany na ul. Zakopiańskiej za skrzyżowaniem z Trasą Łagiewnicką.

Od soboty przywrócona zostanie linia autobusowa 135. Będzie kursować po częściowo zmienionej trasie. Przystanki "Milana" i "Centrum JP II" nadal pozostaną nieczynne, a przystanek "Przykopy" w kierunku "Łagiewnik" będzie przeniesiony na ul. Turowicza.

Zlikwidowane będą wprowadzone na czas remontu linie 708 i 735.