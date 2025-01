Mieszkańców Krakowa czekają spore utrudnienia komunikacyjne. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował właśnie, że planuje w tym roku przeprowadzić gruntowny remont mostu Grunwaldzkiego, jednej z najważniejszych przepraw drogowych nad Wisłą. To oznacza co najmniej kilkumiesięczne zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego i tramwajowego.

Most Grunwaldzki / Józef Polewka / RMF FM

Jak poinformował we wtorek rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa Krzysztof Wojdowski, remont mostu Grunwaldzkiego będzie jedną z większych inwestycji drogowych w Krakowie w tym roku.

Jest on konieczny, bo ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku.

Docelowo planuje się jego rozbiórkę i budowę nowej przeprawy, która połączy Stare Miasto i Dębniki. Aby jednak obecna konstrukcja mogła posłużyć mieszkańcom jeszcze przez kilkanaście lat, konieczne jest przeprowadzenie pilnych prac remontowych - wyjaśnił Wojdowski.

Od pół roku na moście obowiązuje ograniczenie tonażu do 7,5 tony, a skrajny pas jezdni od strony Wawelu został wyłączony z ruchu samochodowego i przeznaczony na ścieżkę rowerową.

Według przedstawiciela ZDMK w tym czasie trwały prace nad dokumentacją projektową remontu, która ma być gotowa w marcu tego roku. Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac remontowych zaplanowano na drugi kwartał br.

Osiem miesięcy bez samochodów, sześć bez tramwajów

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przewiduje, że z powodu remontu most zostanie wyłączony z ruchu samochodowego na co najmniej osiem miesięcy. Ponadto przez około sześć miesięcy będzie wstrzymany również ruch tramwajowy.

W tym czasie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, której szczegóły są obecnie ustalane.

Priorytetem jest zapewnienie alternatywnych tras komunikacyjnych oraz minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców - podkreślił rzecznik.

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie m.in. wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi podstawę całej konstrukcji czy przebudowę ciepłociągu.