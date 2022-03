Kolejny punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce powstał w Zabierzowie, na terenie kompleksu Eximius Park. W nowoczesnym budynku oznaczonym numerem 800 na potrzeby uchodźców zaadaptowano ok. 940 metrów kw. na parterze.

Nowy punkt recepcyjny w kompleksie biurowym Eximius Park w Zabierzowie / Jacek Skóra / RMF24

Jesteśmy gotowi przyjąć w tym miejscu do 200 osób. Ten punkt został przygotowany nie tylko jako punkt, gdzie będą noclegi, ale także jako miejsce wypoczynku dla dzieci. Zorganizowane zostały tu mini przedszkola i bawialnie pod okiem organizacji pozarządowych. Dlatego rodzice, którzy będą chcieli pojechać gdzieś załatwić formalności, będą mogli tu bezpiecznie zastawić swoje dzieci - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W obiekcie są kuchnie, by uchodźcy mogli samodzielnie przygotować posiłki dla siebie i swoich bliskich. Pomyśleliśmy, żeby przygotować taki punkt na wypadek, gdyby sytuacja na dworcu była gorsza. Do tego czasu będziemy wykorzystywali to jako miejsce, gdzie każdy uchodźca będzie mógł przyjechać i uzyskać wsparcie - dodał Kmita.

Katarzyna Peto-Ziemkiewicz, dyrektor operacyjny Eximus Park podkreśła, że najemca biurowca nie miał nic przeciwko powstaniu takiego punktu.

Jesteśmy na terenie Parku Biznesu, na który składają się cztery duże biurowce, a kilkunastu najemców korzysta z tych przestrzeni. Mieliśmy od razu koncepcję, która przestrzeń mogłaby być wykorzystana, dlatego szybko zorganizowaliśmy ten punkt. Zostały tu przygotowane pomieszczenia dla tłumacza, psychologa, dla matek z dziećmi. A na terenie parku znajduje się także strefa sportu i rekreacji. Jest boisko do gry w piłkę i ścianka wspinaczkowa. Jak tylko poprawi się pogoda, wystawimy także leżaki i parasole - zapowiada Katarzyna Peto-Ziemkiewicz.

Obok kompleksu znajduje się przystanek autobusowy, w niedalekiej odległości także przystanek PKP Zabierzów Rząska. Dostępne są bankomat i biletomat, a na terenie kompleksu boisko sportowe i punkt rekreacyjny. Schronienie w Eximius Park może znaleźć jednocześnie 150 osób. W miarę rosnących potrzeb liczba ta może być zwiększona do 200.

Na miejscu uchodźcy będą mieć zapewnione zarówno wsparcie językowe, jak i psychologiczne. Zorganizowano także pokój dla matki z dzieckiem. Obywatele Ukrainy będą mieć do dyspozycji m.in. dwa w pełni wyposażone aneksy kuchenne i pełne zaplecze sanitarne. Pokoje wyposażone są w miejsca do odpoczynku, zaplanowano przestrzeń umożliwiającą przechowywanie rzeczy oraz izolatkę.

W punkcie działać będą krakowscy harcerze, którzy od początku konfliktu na Ukrainie pomagają na dworcu PKP w Krakowie. Przeniesiemy tu swoje doświadczenia, które nabyliśmy na Dworcu Głównym i w naszym ośrodku w Korzkwi, w którym jest już 150 uchodźców. Będziemy chcieli także pomóc w zorganizowaniu czasu dla uchodźców. Będziemy mieli tu na początek 10 osób i w każdym momencie będziemy mogli zwiększyć nasz zespół - mówi Mariusz Siudek, komendant krakowskiej chorągwi ZHP.