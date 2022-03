300 miejsc noclegowych dla uchodźców od poniedziałku uruchomionych zostanie w dawnym kompleksie biurowym przy ulicy Kapelanka. Znajdowały się tam biura jednej z nieczynnych już sieci handlowych. Obsługą punktu zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Kompleks udostępniony został przez obecnego właściciela budynku spółkę Echo Investment.

Uchodźcy z Ukrainy w Hali 100-lecia KS Cracovia w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

W pomieszczeniach biurowych rozstawione są już łózka polowe. Jest tam także pościel. Przygotowane są kuchenki mikrofalowe, zorganizowano pralnię oraz jadalnię. Wszystkie oznaczenia są w języku polskim i ukraińskim.

Znajduje się tu także stanowisko komputerowe, kącik dla dzieci, będą tu także nasi pracownicy, koordynatorzy, którzy będą na miejscu wspierać uchodźców - mówi Agnieszka Pers z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. To będzie już piąty punkt prowadzony przez krakowski MOPS.

To będzie nasze piąte takie miejsce, w sumie mamy około 1200 miejsc dla uchodźców Nie wszystkie miejsca są zapełnione, ponieważ codziennie mamy dużą rotację, wiele osób przychodzi, wiele też wyjeżdża. Osoby które korzystają z naszych centrów pomocy trafiają tutaj w różnoraki sposób, np. z różnych tego typu miejsc stworzonych przez inne organizacje, część osób jest tu kierowana prosto z Dworca Głównego, są też osoby, które same się dowiadują o takich centrach. Średni czas przebywania osób to około 3 - 4 dni. Kiedy odpoczną, nabiorą sił albo szukają innych miejsc, albo odzywa się do nich rodzina lub znajomi. Często Kraków to tylko etap w ich dalszej podróży - mówi Agnieszka Pers.

Wszystkie osoby w centrach pomocy mogą liczyć także na wsparcie psychologiczne, do dyspozycji jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Centra dla uchodźców które prowadzi MOPS znajdują się przy ulicy Śniadeckich i Kopernika w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego, na osiedlu Złotej Jesieni oraz w dawnej galerii handlowej Plaza Kraków. Biura przy ulicy Kapelanka będą piątym tego typu miejscem.