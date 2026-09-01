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Koalicja Obywatelska rozwiązała zarząd partii w Krakowie. Co dalej?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (07:58)

Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej zdecydował o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie. Do czasu wyboru nowych władz lokalnymi strukturami pokieruje Piotr Moskała. O kulisach tej decyzji i planach na przyszłość poinformowała komisarz regionalna KO w Małopolsce, Dorota Niedziela.

Koalicja Obywatelska rozwiązała zarząd partii w Krakowie. Co dalej?
Fot. Wojciech Olkusnik, PAP /Shutterstock

Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o odwołaniu zarządu krakowskich struktur partii, w tym przewodniczącego Szczęsnego Filipiaka. 

Funkcję komisarza przejął Piotr Moskała, miejski radny i szef sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, kandydatki KO i PSL na prezydenta Krakowa w zbliżających się przedterminowych wyborach.

Jak podkreśliła Dorota Niedziela, komisarz regionalna KO w Małopolsce, decyzja o zmianie władz nie była podyktowana oceną pracy dotychczasowego przewodniczącego. 

Nowy komisarz – nowe otwarcie

Według Niedzieli głównym zadaniem nowego komisarza będzie pobudzenie lokalnych struktur partii do działania i wprowadzenie usprawnień. 

Po rozmowach, po przeanalizowaniu sytuacji, doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu zmienić zarząd struktury krakowskiej – tłumaczyła Niedziela.

Wybór Piotra Moskały nie był przypadkowy. 

Dużo rozmów było przeprowadzonych. Było sprawdzanie, kto byłby taką osobą, która nie wzbudza emocji, ale klei wszystkich – mówiła Niedziela. 

Podkreśliła również, że Moskała jest „bardzo merytoryczną i bardzo pracowitą osobą”.

Co dalej z krakowską KO?

Piotr Moskała będzie pełnił funkcję komisarza do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskiej KO. 

Przypomnijmy, że Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza małopolskiej KO po rozwiązaniu w czerwcu struktur regionalnych. 

Wcześniej szefem małopolskich struktur był Aleksander Miszalski, który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców stolicy Małopolski. 


Źródło: RMF24/PAP
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