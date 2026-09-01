Koalicja Obywatelska rozwiązała zarząd partii w Krakowie. Co dalej?

Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o odwołaniu zarządu krakowskich struktur partii, w tym przewodniczącego Szczęsnego Filipiaka.
Funkcję komisarza przejął Piotr Moskała, miejski radny i szef sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, kandydatki KO i PSL na prezydenta Krakowa w zbliżających się przedterminowych wyborach.
Jak podkreśliła Dorota Niedziela, komisarz regionalna KO w Małopolsce, decyzja o zmianie władz nie była podyktowana oceną pracy dotychczasowego przewodniczącego.
Nowy komisarz – nowe otwarcie
Według Niedzieli głównym zadaniem nowego komisarza będzie pobudzenie lokalnych struktur partii do działania i wprowadzenie usprawnień.
Po rozmowach, po przeanalizowaniu sytuacji, doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu zmienić zarząd struktury krakowskiej – tłumaczyła Niedziela.
Wybór Piotra Moskały nie był przypadkowy.
Dużo rozmów było przeprowadzonych. Było sprawdzanie, kto byłby taką osobą, która nie wzbudza emocji, ale klei wszystkich – mówiła Niedziela.
Podkreśliła również, że Moskała jest „bardzo merytoryczną i bardzo pracowitą osobą”.
Co dalej z krakowską KO?
Piotr Moskała będzie pełnił funkcję komisarza do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskiej KO.
Przypomnijmy, że Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza małopolskiej KO po rozwiązaniu w czerwcu struktur regionalnych.
Wcześniej szefem małopolskich struktur był Aleksander Miszalski, który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców stolicy Małopolski.