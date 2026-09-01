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Kilka dni walczył o życie. Niestety, potrącony 15-latek nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (11:26)

Nie żyje 15-letni chłopiec, który w ubiegły piątek został potrącony w małopolskim Zadrożu - dowiedział się w krakowskiej prokuraturze okręgowej reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Kilka dni walczył o życie. Niestety, potrącony 15-latek nie żyje
Zdjęcie ilustracyjne; fot. FotoDax /Shutterstock

Do wypadku na ul. Kościelnej w Zadrożu (pow. olkuski, woj. małopolskie) doszło w piątek 28 sierpnia około godziny 21:00.

Na poboczu drogi znaleziono poważnie rannego, nieprzytomnego 15-latka. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec został potrącony.

Nastolatek w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, chłopak po kilku dniach zmarł - poinformował we wtorek reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Sprawca uciekł, ale został zatrzymany

Sprawca wypadku nie udzielił pomocy poszkodowanemu chłopcu i uciekł z miejsca zdarzenia.

W niedzielę rano policjanci zatrzymali podejrzanego 26-latka, który miał kierować samochodem osobowym. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty.


Źródło: RMF24
Tagi: śmiertelne potrącenie
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