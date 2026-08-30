Nieprzytomny 15-latek na poboczu. Przełom w sprawie wypadku w Zadrożu

RMF24

Policjanci z Olkusza zatrzymali dziś rano 26-letniego mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Zadrożu w Małopolsce. Wieczorem w piątek na poboczu znaleziono tam nieprzytomnego 15-latka. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec został potrącony przez samochód.

Dzisiaj około godziny 5:00 policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Mężczyzna podejrzewany jest o spowodowanie zdarzenia w Zadrożu, w wyniku którego ranny został 15-latek.

Jeszcze dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje w jego sprawie.

Do wypadku doszło w piątek, 28 sierpnia, około godziny 21, na ulicy Kościelnej w Zadrożu. Na poboczu drogi leżał poważnie ranny 15-latek. Był nieprzytomny.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do jednego ze szpitali w Krakowie. Wszystko wskazywało na to, że został potrącony.

Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Dziękują też wszystkim osobom, które zareagowały na opublikowany apel i przekazały informacje mogące pomóc w ustaleniu tego, co się stało.