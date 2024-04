Trump o Dudzie: Jest moim przyjacielem

Donald Trump i Andrzej Duda przed spotkaniem / Radek Pietruszka / PAP

Przed spotkaniem Donald Trump mówił, że z Andrzejem Dudą łączą go osobiste relacje i wspominał współpracę z polskim prezydentem. Polacy go kochają, naprawdę go kochają, to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Ale on wykonuje fantastyczną robotę, jest moim przyjacielem i mieliśmy razem cztery wspaniałe lata - powiedział Trump. Jesteśmy cały czas za Polską - zapewnił.



Entuzjazmu po spotkaniu nie krył Wojciech Kolarski. To było znakomite spotkanie. Długa, prawie dwuipółgodzinna rozmowa, przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół - powiedział prezydencki minister. Jak relacjonował, Donald Trump podkreślał sympatię do Polski i uznanie wobec Polaków.