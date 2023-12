ArcelorMittal Poland podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie ws. rozwiązań dla pracowników na czas tzw. gorącego postoju krakowskiej koksowni. 129 pracowników znajdzie zatrudnienie w innych zakładach koncernu, a 100 będzie nadzorowało i utrzymywało urządzenia koksowni.

Krakowska koksownia / ArcelorMittal /

W listopadzie hutniczy koncern poinformował, że rozpoczyna postój baterii koksowniczej w Krakowie. Jak wyjaśniono decyzja jest podyktowana niskim popytem i relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu.

Do końca roku wszyscy pracownicy koksowni mieli zostać na swoich stanowiskach pracy, aby przygotować instalację do bezpiecznego jej zatrzymania. Jednocześnie prowadzono rozmowy: co dalej?

Dyrektor personalny ArcelorMittal Poland Stanisław Ból poinformował, że w niespełna dwa tygodnie po ogłoszeniu postoju krakowskiej koksowni udało się porozumieć ze związkowcami i wypracować rozwiązania.

Chcemy podziękować stronie społecznej za to, że osiągnęliśmy kompromis i wspólnie wypracowaliśmy takie rozwiązania, które zabezpieczają interesy pracowników na czas gorącego postoju baterii - wskazał Ból.

Firma zakłada, że 129 z 229 pracowników zatrudnionych w krakowskiej koksowni znajdzie zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland. Około 100 osób będzie wykonywało prace związane z utrzymaniem koksowni podczas jej postoju.

ArcelorMittal Poland poinformował, że pracownicy, którzy dostaną ofertę pracy poza Krakowem będą mieć zapewniony bezpłatny transport. Otrzymają oni również dodatkowe świadczenie pieniężne jako rekompensatę za dłuższy dojazd do pracy.

Część pracowników będzie w tym czasie odbywać szkolenia - obligatoryjne oraz specjalistyczne, pozwalające nabyć dodatkowe uprawnienia, które są potrzebne w firmie. Inni będą korzystać m.in. z zaległych urlopów.

Niezwłocznie po uzgodnieniu zapisów porozumienia, czyli 5 grudnia, rozpoczęliśmy bezpośrednie rozmowy z pracownikami krakowskiej koksowni. Przedstawiciele naszego biura rozmawiają z każdym pracownikiem indywidualnie, starając się dostosować propozycję pracy do ich kompetencji i możliwości, biorąc również pod uwagę ich sytuację rodzinną i osobistą - zapewnił Stanisław Ból.

Należąca do grupy ArcelorMittal spółka ArcelorMittal Tubular Products 11 grudnia również podpisała porozumienie ze związkowcami, które obejmuje rozwiązania dla ich pracowników.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. W skład zatrudniającego blisko 10 tys. pracowników (ze spółkami zależnymi) koncernu wchodzą huty w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice - największy producent koksu w Europie.