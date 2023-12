Policjanci z katowickiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali w Sosnowcu 56-letnią Ukrainkę. Kobieta była poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu za udział w handlu ludźmi.

Poszukiwana często zmienia adres zamieszkania. Została zatrzymana na terenie magazynu jednej z firm kurierskich.

"Była bardzo zaskoczona i nie stawiała oporu" - informuje policja.

Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, a następnie do sądu, który zdecydował, że w areszcie zaczeka na ekstradycję do Ukrainy.