Palmy, świąteczne stroiki, pisanki i słodycze to tylko niektóre z produktów, jakie można kupić podczas Jarmarku Wielkanocnego w Krakowie. Wydarzenie wróciło po pandemii w nowej odsłonie. Dwa stoiska mają miasta partnerskie: Kijów i Lwów. W sobotę odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie targów, ale wystawcy prezentują swoje produkty już od czwartku.

Jarmark Wielkanocny wraca na Rynek Główny / Jacek Skóra / RMF FM

Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie targi wielkanocne, nazwane teraz jarmarkiem wróciły na Rynek. Jest to wielką radością dla nas - organizatorów, dla wystawców, twórców ludowych i promujących swoje towary - mówił reporterowi RMF FM prezes spółki ARTIM Dariusz Michalak.

Na płycie Rynku Głównego stanęło 65 stoisk. Krakowianie i turyści znajdą tam m.in. palmy, świąteczne stroiki, pisanki i słodycze. W tym roku przeznaczyliśmy bezpłatnie dwa stoiska dla miast partnerskich Krakowa: Kijowa i Lwowa. W tym ciężkim czasie trzeba im pomóc - podkreślił Michalak.

Na tych dwóch stoiskach będzie można znaleźć produkty ukraińskie. Jak podkreślają organizatorzy wiele towarów to rękodzieło wytwarzane w małych, rodzinnych firmach.

Na Jarmarku Wielkanocnym można będzie się posilić. Będą potrawy z grilla, zupy i pierogi, także ukraińskie przysmaki oraz prażone orzechy i owoce w czekoladzie.

Jarmark potrwa od 7 do 18 kwietnia. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę. Będą mu towarzyszyć wydarzenia artystyczne. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Będą też pokazy grup obrzędowych. Stoiska będą czynne od 10 do 20.

Tegoroczny jarmark to nowy wygląd i ustawienie budek oraz nowy wystrój nawiązujący do do folkloru, lokalnych motywów wielkanocnych i tradycji krakowskiego Zwierzyńca. Motywem przewodnim jest drzewko emausowe symbolizujące budzenie się przyrody do życia. Mamy nadzieję, że spodoba się on gościom - mówił Dariusz Michalak.

Oprócz Polaków na jarmarku będą też wystawcy z Litwy, Ukrainy, Węgier i Słowacji.