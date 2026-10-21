RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Jan Tajster zatrzymany przez krakowską policję

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (08:01)

Krakowska policja zatrzymała Jana Tajstera, znanego miejskiego urzędnika, skazanego m.in. za korupcję - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Jan Tajster zatrzymany przez krakowską policję
Jan Tajster został zatrzymany przez policję, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Za Janem Tajsterem wydano list gończy.

Policja szukała 70-letniego Tajstera, ponieważ nie zgłosił się do zakładu karnego. 

Tajster to były krakowski urzędnik, w przeszłości dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Pełnił również funkcje w miejskich jednostkach odpowiedzialnych za inwestycje i gospodarkę komunalną. 

W grudniu ubiegłego roku został skazany w sprawie dotyczącej m.in. oszustwa, łapówek i działania na szkodę interesu publicznego.

Miał odbyć karę 5,5 roku pozbawienia wolności. Poszukiwany był od maja.


Źródło: RMF24
Tagi: Kraków

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: