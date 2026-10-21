Jan Tajster zatrzymany przez krakowską policję

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Za Janem Tajsterem wydano list gończy.

Policja szukała 70-letniego Tajstera, ponieważ nie zgłosił się do zakładu karnego.

Tajster to były krakowski urzędnik, w przeszłości dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Pełnił również funkcje w miejskich jednostkach odpowiedzialnych za inwestycje i gospodarkę komunalną.

W grudniu ubiegłego roku został skazany w sprawie dotyczącej m.in. oszustwa, łapówek i działania na szkodę interesu publicznego.

Miał odbyć karę 5,5 roku pozbawienia wolności. Poszukiwany był od maja.

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