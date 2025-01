​26 stycznia Hindusi będą świętować 76. Dzień Republiki Indii. W związku z tym Ambasada Indii w Warszawie planuje m.in. pokaz taneczny w wykonaniu Madhavi Mudgal i jej zespołu, który odbędzie się w Krakowie i Warszawie. Artyści wykonają taniec Odissi.

Taniec Odissi / Honorowy Konsulat Generalny Indii w Krakowie /

Przedstawiciele indyjskiej dyplomacji piszą, że Odissi, podobnie jak większość innych klasycznych tańców Indii, był rozwijany w dawnych wielkich świątyniach i ma swoje korzenie w Natyashastra, traktacie o tańcu w sanskrycie, który ma ponad 2000 lat.

Taniec ten jest znany ze swojej gracji, a jego dominującym akcentem jest poza tribhang - pełen wdzięku potrójny skręt ciała tancerza.

Taniec Odissi / Sanjit Debroy /

Pokazy w Polsce odbędą się w Krakowie i Warszawie. Zatytułowano je "Taniec ożywiający indyjskie rzeźby". Jest to nawiązanie do najwcześniejszych indyjskich kamiennych rzeźb przedstawiających pozy taneczne. Można oglądać je w świątyniach we wschodnich Indiach od II wieku n.e. To prawdopodobnie właśnie taniec Odissi bardziej niż jakikolwiek inny styl wydaje się je odtwarzać.

Występ w Krakowie zaplanowano na sobotę 25 stycznia, na godzinę 17, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Bezpłatne wejściówki można odebrać w trzech miejscach:

punkcie InfoKraków przy ul. św. Jana 2

Da Vinci’s International School, ul. Pilotów 4c

Centrum Wielokulturowe w Krakowie, ul. Zabłocie 20

Madhavi Mudgal jest tancerką i popularyzatorką Odissi. Na co dzień uczy w New Delhi. Artystka zdobywała liczne nagrody w kraju i za granicą.