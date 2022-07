Iga Świątek razem ze swoimi tenisowymi przyjaciółmi w Krakowie zbierała fundusze dla dzieci poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. W Tauron Arenie Kraków Iga zmierzyła się z Agnieszką Radwańską, a także rozegrała mecz mikstowy w towarzystwie Martyna Pawelskiego i Siegija Stachowskiego. W trakcie wydarzenia zebrano już ponad 2 miliony złotych, a ta suma będzie jeszcze większa!

/ foto: Konrad Obidziński dla Event - Factory /

Iga Świątek od początku wojny nie kryje swojego wsparcia i solidarności z przyjaciółmi z Ukrainy. Od tygodni wraz ze swoim zespołem pracowała nad wydarzeniem, które pozwoli przekuć jej wpływ w realną pomoc. Wspólnie chcemy poprzez tenis okazać solidarność z Ukrainą oraz realnie pomóc najmłodszym Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny - mówi najlepsza tenisistka na świecie.

To jest inicjatywa, do której podchodziłam bardzo emocjonalnie, bardzo mi zależało, żeby to wszystko się wydarzyło, żebyśmy mogli się tu spotkać. To nie jest tylko moja zasługa, bo mój zespół bardzo ciężko pracował, kiedy ja grałam turnieje i koncentrowałam się na swojej pracy. Widzę teraz efekt i bardzo mnie to onieśmiela - powiedziała Iga Świątek przed wydarzeniem.

Wydarzenie rozpoczęło się od meczu miksta, gdzie Iga Świątek grała w duecie z 17-letnim Polakiem Martynem Pawelskim, a Agnieszce Radwańskiej towarzyszył Ukrainiec Siergij Stachowski.



"Było dużo radości, nie brakowało efektownych zagrań, odbić piłki między nogami i zza pleców" - relacjonował nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Żeby urozmaicić mecz i pokazać więcej kibicom, wszyscy zawodnicy wystąpili z mikrofonami. Każdy kibic słyszał to, co zawodnicy mówili w trakcie gry. Przez chwilę na korcie pojawił się Dawid Celt, mąż Radwańskiej i razem z ich kilkuletnim synem odbijał piłkę.

Iga Świątek o wojnie w Ukrainie: Coraz mniej się o tym mówi Józef Polewka / RMF FM

Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Igi Świątek i Martyna Pawelskiego 6:4, ale potem sędzina Elina Svitolina zarządziła dodatkowego super tiebreak'a do 12 punktów. Ten po bardzo zaciętym boju wygrał zespół Radwańskiej i Stachowskiego. Wtedy zarządzono złoty punkt i w tej wymianę wygrał ponownie duet Świątek-Pawelski.

Radwańska lepsza od Świątek

Głównym punktem programu był jeden set rozegrany między dwiema najlepszymi polskimi tenisistkami - Igą Świątek i Agnieszką Radwańską. "Radwańska pokonał liderkę światowego rankingu tenisistek w jednym rozgranym secie 6:4. Pojedynek był niezwykle zacięty. To było już spotkanie rozgrywane w pełni na poważnie" - relacjonował nasz reporter.

Wszystkie mecze sędziowała najlepsza ukraińska tenisistka, wielokrotna zwyciężczyni turniejów WTA Elina Svitolina.

Zbieramy pieniądze dla dzieci z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Z tego co wiem, to naprawdę uzbiera się pokaźna suma. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tej imprezy, gdzie możemy pomóc wielu dzieciom - powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z RMF FM.

Radwańska o meczu ze Świątek: Nie trzeba mnie było długo namawiać RMF FM

Pod koniec wydarzenia organizatorzy poinformowali, że zebrano już 2 miliony złotych na pomoc dzieciom z Ukrainy. Ta suma jeszcze będzie większa, bo trwają licytacje gadżetów.

Szewczenko gościem specjalnym

Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem, że mogłem tu przyjechać. Polska zawsze była ważna dla mnie, bo kiedy byłem mały, to mieszkałem niedaleko granicy kraju. Czuję się tu prawie jak w domu - stwierdził ukraiński tenisista Siergij Stachowski.

Stachowski: W Polsce czuję się prawie jak w domu Józef Polewka / RMF FM

Gościem specjalnym wydarzenia reprezentującym Ukrainę był także były piłkarz Andrij Szewczenko. Dziękuję bardzo za pomoc Polaków. To niesamowite wsparcie. Także to wydarzenie to świetny sygnał solidarności ludzi sportu. To daje okazję do mówienia o tym, co dzieje się w moim kraju - powiedział specjalny gość wydarzenia Andrij Szewczenko, były ukraiński piłkarz i ambasador funduszu United24.

Andrij Szewczenko: Bardzo dziękuję za pomoc Polaków Józef Polewka / RMF FM

Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie dla dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie. Środki trafią do trzech organizacji: oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy UNITED 24, fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom. UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, a fundacja Eliny Switoliny pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną.