Groźny wypadek w Krakowie. Świadkowie zdarzenia zatrzymali auto, które na ul. Okulickiego uderzyło w sygnalizację świetlną i jechało jeszcze kilka metrów dalej. Kierowca forda prawdopodobnie miał zawał. Trafił do szpitala. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło przed 16:00. Kierowca forda miał uderzyć w sygnalizację świetlną na ul. Okulickiego. Pojazd udało się zatrzymać dopiero na ul. Bora-Komorowskiego - zrobili to świadkowie.



Okazało się, że kierowca prawdopodobnie miał zawał. Na miejsce przyjechali policjanci z drogówki, którzy rozpoczęli reanimację, a potem ratownicy medyczni.



Mężczyzna trafił do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.



Na prawym pasie Bora-Komorowskiego pracują jeszcze służby.

