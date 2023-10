Policjanci z Komisariatu przy ul. Zamoyskiego zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za szereg kradzieży rozbójniczych w południowych częściach Krakowa. Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kryminalni patrolując rejon ulicy Wielickiej, zauważyli mężczyznę, który wybiegł z jednego ze sklepów spożywczych i zaczął uciekać. Chwilę później, za mężczyzną wybiegła ekspedientka, która próbowała wezwać pomoc.

Widząc to, policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekinierem. Funkcjonariusze po chwili dogonili i zatrzymali mężczyznę. W trakcie interwencji nie stosował się on do poleceń wydawanych przez policjantów oraz w stosunku do nich był agresywny.

W związku z tym kryminalni obezwładnili 44-latka, przy którym w trakcie przeszukania ujawnili nóż kuchenny oraz artykuły tytoniowe i alkohol. Następnie policjanci ustalili, że w sklepie, z którego wybiegł dokonał kradzieży szeregu artykułów, grożąc przy tym ekspedientce użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Policjanci ustalili też, że mężczyzna odpowiedzialny był również za cztery inne kradzieże rozbójnicze, do których doszło we wrześniu br. w sklepach spożywczych w południowej części Krakowa. Wszystkie te zdarzenia miały podobny przebieg do opisanej powyżej sytuacji.

Dodatkowo w połowie września br. mężczyzna dokonał kradzieży, po której kierował wobec ekspedientki sklepu groźby. W sumie 44-latek odpowie za pięć kradzieży rozbójniczych, kradzież zuchwałą oraz kierowanie gróźb naruszenia czynności narządów ciała innej osoby.

26 września br. Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze zastosowała wobec 44-latka areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto, śledczy będą ustalać czy mężczyzna nie jest powiązany z innymi podobnymi zdarzeniami, które miały miejsce na terenie Krakowa w ostatnim czasie.