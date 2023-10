​W ostrowskim szpitalu powołano ośrodek szkoleniowy leczenia złamań kości piętowej - jedyny taki w Polsce. To zasługa ostrowskich ortopedów, którzy od lat stosują w leczeniu skomplikowanych złamań tzw. metodę gwoździa - poinformowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku mija 10 lat od przeprowadzenia na oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu w szpitalu w Ostrowie Wlkp., pod kierownictwem dr. Mirosława Falisa, pierwszej w Polsce operacji zespolenia złamania kości piętowej gwoździem śródszpikowym Calcaneal. Od tego czasu wykonano 650 operacji z wykorzystaniem tej metody.

Po kilku latach, gdy opanowaliśmy już metodę Calcaneal, zaczęli do nas przyjeżdżać lekarze z Polski i Europy, aby się u nas uczyć. Robiliśmy to wszystko na stopie koleżeńskiej. Jednak teraz chcemy, aby nasz ośrodek działał oficjalnie. Czekaliśmy tak długo z powołaniem ośrodka oficjalnie, aby mieć też przygotowane miejsce do szkoleń. Mamy w szpitalu jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych, jakich wielokrotnie nie widziałem w zachodniej Europie. Sam oddział jest po gruntownym remoncie, znakomicie wyposażony, więc nie musimy mieć kompleksów - powiedział dr Falis.

Akt powołania ośrodka podpisali starosta ostrowski Paweł Rajski, dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła, Krajowy Konsultant ds. Ortopedii prof. Jarosław Czubak oraz dr Mirosław Falis. To już jest akredytacja europejska, oznaczająca najwyższy poziom kształcenia i świadczeń medycznych. To jest ewenement, aby takie centrum powstało poza kliniką w szpitalu powiatowym - powiedział prof. J. Czubak.

Dyrektor Dariusz Bierła podkreślił, że to jedyny tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, w którym medycy będą mogli uczyć się stosowania tej metody leczenia.