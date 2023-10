​Pod koniec października w Poznaniu i w powiecie poznańskim rozpoczną działalność dwa nowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - podał NFZ. W obu miejscach działać będzie poradnia i oddział dzienny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Cały czas trwają i ogłaszane są postępowania konkursowe na kolejne tego typu placówki oraz poradnie psychologiczno-terapeutyczne w regionie.

Nowe placówki działają na drugim z trzech poziomów modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Oznacza to, że pacjenci znajdą w nich pomoc w poradni psychiatrycznej, przy której działa także oddział dzienny.

Oba centra poprowadzi Poradnia Specjalistyczna IPSIS. Pierwsze rozpocznie działalność w Poznaniu przy ul. Bystrej 7, a drugie w Koziegłowach przy ul. Kanałowej 2A. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie obowiązywać od 23 października.

Cieszę się, że wkrótce działalność rozpoczną kolejne nowe centra zdrowia psychicznego, w których funkcjonować będą zarówno poradnie, jak i oddziały dzienne. Od kwietnia 2020 r. w naszym województwie finansujemy również poradnie psychologiczno-terapeutyczne na pierwszym poziomie. Konsekwentnie ogłaszamy kolejne postępowania konkursowe, żeby zapewnić najmłodszym wielkopolskim pacjentom tę formę opieki - poinformowała dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz.

Obecnie pacjentom pomaga 37 poradni psychologiczno-terapeutycznych, a według wskaźników demograficznych w Wielkopolsce powinno ich być 55. Dlatego ogłaszamy kolejne konkursy. Mam nadzieję, że otrzymamy dopracowane i dobrze przygotowane oferty, dzięki czemu niebawem będziemy mogli poinformować o rozpoczęciu działalności kolejnych placówek - dodała.

Najważniejsza szybka diagnoza i leczenie

Według obecnych założeń, młodzi pacjenci w kryzysie zdrowia psychicznego, jeśli pozwala na to ich stan, powinni najpierw trafiać do poradni psychologiczno-terapeutycznych. Do poradni psychiatrycznej lub oddziału dziennego mogą zostać skierowani, jeśli wsparcie na pierwszym poziomie okaże się niewystarczające. Na trzecim poziomie znajduje się stacjonarna opieka w oddziale szpitalnym.

Nowy model został stworzony po to, żeby jak najlepiej dostosować formę pomocy do potrzeb pacjenta. Ma zapobiegać zbyt szybkiemu trafianiu dzieci na oddziały szpitalne, co zdarzało się wcześniej.

Obecnie w Wielkopolsce poradnie psychiatryczne wraz z oddziałem dziennym funkcjonują w czterech miejscach: w Poznaniu, Gnieźnie, Pile i Lesznie. Wkrótce dołączy do nich druga placówka w Poznaniu i jedna w powiecie poznańskim.

Chcemy, żeby docelowo było 10 takich miejsc. Planujemy, że powstaną one jeszcze w subregionach: konińskim i kolejna w poznańskim - konkurs na nie został ogłoszony w ubiegłym tygodniu. Taka placówka miałaby powstać także w subregionie kaliskim - podał NFZ.

Oprócz nich, na drugim poziomie działa 16 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

W województwie jest również 37 poradni psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży na I poziomie zabezpieczenia - tutaj także trwają i wkrótce zostaną ogłoszone kolejne postępowania. Są też trzy stacjonarne oddziały szpitalne na III poziomie zabezpieczenia.