Trwa remont głównej widowni w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zmieni się nachylenie podłogi, wymienione na nowe zostaną m.in. fotele, stare wystawiono na aukcji, z której do tej pory udało się już zebrać około 200 tysięcy złotych.

Remont rozpoczął się na początku maja i zakończy się we wrześniu. Przez pięć miesięcy zawieszono odgrywanie spektakli na głównej scenie, są jednak wystawiane na pozostałych scenach teatru.

Widownia zmieni wygląd oraz układ. To będzie powrót do tego, co w teatrze znajdowało się u jego początków - mówi dyrektor instytucji Krzysztof Głuchowski. Przywracamy układ widowni przypominający ten z początku istnienia teatru. Zmieni się kąt nachylenia podłogi, będzie mniej stopni. To bardzo duża operacja. Remontujemy także trzecie piętro, które jest zamknięte od 1990 roku, i my je przywracamy dla publiczności - dodał.

Jak zaznacza Głuchowski teatralne fotele służyły bardzo długo, siedziały na nich nawet koronowane głowy, dlatego warto było dać im drugie życie poprzez licytację. Te fotele to jednak część naszego dziedzictwa - mówił dyrektor. Krakowianie, osoby z Warszawy czy z Gdańska mogły kupić taki fotel i zabrać do siebie, by wesprzeć teatr, który jest w trudnej sytuacji finansowej. To trochę tak, jak marzył Wyspiański, żeby teatr poszedł w miasto a miasto przyszło do teatru. To się właśnie dzieje - podkreślił Krzysztof Głuchowski.

Były osoby, które chciały kupić fotele z konkretnym numerem. Słyszeliśmy historię, że ktoś oświadczył się swojej przyszłej żonie w którymś tam roku i dokładnie ten numer go interesował. Ktoś chciał mieć coś do kuchni, jadali albo do sklepu. Jedno krzesło poleciało za ocean, do Stanów Zjednoczonych. To jest piękne, że teraz umeblowanie Teatru Słowackiego będzie w różnych domach - opowiadał Głuchowski.

Każdy fotel jest opatrzony tabliczką i certyfikatem autentyczności.

Projekt modernizacji widowni głównej, który zaczął powstawać w 2017 roku, był poprzedzony długotrwałym śledztwem. Zdjęcia foteli zaprojektowanych przez Zawieyskiego zachowały się na zdjęciach niemieckich okupantów z czasu II wojny światowej. Te fotele zostały wymienione w latach 70. XX wieku. Nowe krzesła zostały zaprojektowane według pierwotnego pomysłu i wzoru Jana Zawieyskiego czyli architekta budynku.

Projekt jest inspirowany oryginalnymi krzesłami, ale nie jesteśmy ich w stanie dosłownie odtworzyć, bo zmieniły się zasady ergonomii i bezpieczeństwa. Nowe będą bardzo piękne i eleganckie. Już są produkowane. Uzgodniliśmy obicia, kolory. Nowością jest to, że wszystkie fotele w lożach będą miały podłokietniki - zapowiada Głuchowski.

Wzory są cztery: krzesło z siedzeniem, które jest podnoszone do góry grawitacyjnie, fotel niski do loży, fotel wysoki oraz zwykłe krzesło, czyli tak zwana dostawka.

Po remoncie na widowni będzie o 100 miejsc więcej. W 1893 roku na widowni było 998 miejsc, do remontu było 530 miejsc, dzięki zabiegom na parterze i po oddaniu trzeciego piętra teatralna widownia powiększy się do 630 miejsc.