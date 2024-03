W dniach 22-26 maja w Krakowie odbędzie się już 17. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Znamy już jej program.

Festiwal Muzyki Filmowej: Znamy program tegorocznej edycji / Robert Słuszniak / Materiały prasowe

Jak zapowiadają organizatorzy, krakowskie sale koncertowe wypełnią się najpiękniejszą muzyką tworzoną na potrzeby filmów, seriali i gier wideo. Program festiwalu obejmuje zarówno najgorętsze tytuły ostatnich sezonów, jak i niezapomniane klasyki. Finałem będzie koncert "Disney. Król lew - film z muzyką na żywo" w TAURON Arenie Kraków. Na specjalne zamówienie FMF po raz pierwszy w Europie zabrzmi pełna ścieżka dźwiękowa z animacji z 1994 roku.

Powrót do "Listy Schindlera"

Uroczystym momentem tegorocznego FMF będzie koncert "Traces of Memory", którego program nawiązuje do 30-lecia polskiej premiery "Listy Schindlera" - arcydzieła Stevena Spielberga z oscarową muzyką Johna Williamsa. Usłyszymy także utwory Krzysztofa Pendereckiego, Antoniego Komasy-Łazarkiewicza i kultowego zespołu Kroke, który już od trzydziestu lat eksploruje różnorodne brzmienia, zwłaszcza tradycję klezmerską. Część koncertu zostanie poświęcona zdobywcy Oscara Elliotowi Goldenthalowi, który odwiedzi FMF, by świętować 70. urodziny. Wydarzenie zaplanowane na 22 maja jest organizowane wspólnie z Filharmonią Krakowską, której muzycy gwarantują znakomite wykonanie, oraz z obchodzącym swoje 50-lecie Konsulatem USA w Krakowie.

Nakręcona w Krakowie "Lista Schindlera", nagrodzona aż siedmioma Oscarami i trzema Złotymi Globami, to jeden z najbardziej przejmujących filmów podejmujących temat Zagłady Żydów. Również ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa, nasycona motywami z muzyki klezmerskiej, należy do najpiękniejszych w dziejach kina - mówi dyrektor artystyczny FMF Robert Piaskowski. Solowe partie wykona dla nas Agata Szymczewska - jedna z najważniejszych polskich skrzypaczek. Tego samego wieczora usłyszymy także III symfonię Elliota Goldenthala. Dzieło odnosi się do epoki stanu wojennego, kiedy komunistyczna dyktatura starała się powstrzymać proces demokratyzacji. To tylko dwa spośród utworów, które złożą się na koncert wyrazisty pod względem muzycznym, a zarazem niosący pacyfistyczne przesłanie - dodaje.

Przed nami już 17. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej / Materiały prasowe

23 maja FMF zaprasza do Centrum Kongresowego ICE Kraków na wydarzenie International Gala: Individuals. To wyjątkowa okazja, by lepiej poznać twórczość oryginalnych kompozytorów średniego pokolenia.

Daniel Pemberton, Martin Phipps, Rob Simonsen i Anthony Willis to postaci cieszące się już ogromnym uznaniem w branży i nominowane do prestiżowych nagród. Najwyższy czas, by ich muzyką w doskonałym wykonaniu Sinfonietty Cracovii zachwyciła się także polska publiczność. Usłyszymy więc monumentalną grę fletów z "Wieloryba" Darrena Aronofsky’ego, niepokojące motywy z "Saltburn" i "Obiecującej. Młodej. Kobiety", królewskie brzmienia z obsypanego nagrodami "Napoleona" Ridleya Scotta, a także przejmującą piosenkę z "Procesu siódemki z Chicago". Wielkich emocji dostarczy dynamiczna i pełna elektronicznych efektów muzyka do "Spider-Mana: Poprzez multiwersum".

Muzyka z "Chłopów" i "Znachora"

A w jakiej formie są rodzimi twórcy muzyki do filmów, seriali i gier? Najciekawsze spośród ukazujących się ostatnio tytułów stanowią dobitny dowód kunsztu i wyobraźni. Okazją, by się o tym przekonać, będzie wydarzenie Polish Gala: Modern Roots, zaplanowane na 25 maja.

Jednym z ważniejszych trendów jest dziś poszukiwanie inspiracji w słowiańskiej muzyce ludowej. Dlatego w programie nie mogło zabraknąć suity z filmu Chłopi, który szturmem zdobył sale kinowe, zachęcając do ponownego odkrywania naszej tradycji. Ogromny udział w tym sukcesie miała ścieżka dźwiękowa, doceniona przez jurorów takich nagród jak Orły, O!Lśnienia czy MocArty. Porywająca muzyka doskonale współgra z pieczołowicie namalowanymi scenami z filmu - mówi dyrektorka muzyczna RMF Classic Magdalena Wojewoda-Mleczko.

W programie koncertu znajdzie się też hipnotyzująca kompozycja z gry "Blacktail", za którą Arkadiusz Reikowski otrzymał nagrodę Digital Dragons, oraz poetycki soundtrack Pawła Lucewicza do nowej wersji "Znachora", która podbiła platformę Netflix. Na scenę ICE Kraków wyjdą między innymi kobiece trio SVAHY czy polsko-ukraińska grupa Zazula. Suitę z "Chłopów" wykonają Łukasz "L.U.C." Rostkowski, Rebel Babel Film Orchestra oraz Orkiestra Filharmonii Krakowskiej.

Program festiwalu obejmuje także muzykę elektroniczną. 22 maja w Klubie Kwadrat wystąpi Kebu - fiński kompozytor i performer znany z precyzji w tworzeniu złożonych pejzaży dźwiękowych. Podczas koncertu "Synthesizer Legends" zaprezentuje własne utwory oraz perełki lat 80., w tym tematy z "Top Gun", "Terminatora" i "Łowcy androidów". Dzięki imponującemu zestawowi kilkudziesięciu analogowych syntezatorów i automatów perkusyjnych Kebu nada klasycznym tematom unikalne brzmienie.

24 maja FMF zaprasza do gmachu Filharmonii Krakowskiej na koncert pianisty Aleksandra Dębicza i Chóru Polskiego Radia. Podczas wydarzenia "Piano Chorale" motywy z takich filmów jak "Blade Runner 2049", "Edward Nożycoręki" czy "Interstellar" zabrzmią w wyjątkowych aranżacjach.

26 maja na scenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha flecistka Sara Andon, pianista Simone Pedroni oraz wiolonczelistka Cecilia Tsan zaprezentują program "John Williams for Three", poświęcony jednemu z najbardziej cenionych kompozytorów naszych czasów. Usłyszymy między innymi kameralne utwory z filmów 'Czarownice z Eastwick", "Dracula", "Gwiezdne wojny", "Hook", "Lista Schindlera" i "Wyznania gejszy".

W ramach FMF odbędzie się także Forum Audiowizualne - cykl spotkań z ekspertami z branży muzycznej i filmowej. Ponadto we współpracy z Galerią Kazimierz, Partnerem Strategicznym FMF, zorganizowane zostanie Miasteczko Festiwalowe z bogatą ofertą aktywności, obejmującą silent disco i projekcje filmów. Program wydarzeń towarzyszących zostanie ogłoszony w wkrótce.

Więcej informacji na stronie FMF i w RMF Classic.