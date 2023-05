Gwiazdy polskiej sceny muzycznej zobaczymy 10 czerwca podczas finału Festiwalu "Black or white". To wyjątkowe wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kulturalnym krajobraz Krakowa. Myślą przewodnią tegorocznego koncertu jest hasło: "Piosenki wiecznie żywe". Bilety na imprezę są już w sprzedaży. Zapraszamy!

Kabaret Hrabi wystąpi 10 czerwca podczas finału Festiwalu „Black or white” / Festiwal „Black or white” /

Festiwal "Black or white" to nie tylko wyjątkowe spotkanie muzyczne, ale przede wszystkim promowanie informacji na temat nowotworów neuroendokrynnych. Wzorem lat ubiegłych program koncertu będzie bardzo różnorodny, nawiązujemy w ten sposób do różnorodności, jaką prezentują te nowotwory.

Festiwal łączy z sobą fantastycznych wokalistów, instrumentalistów, wybitne postacie polskiej sceny kabaretowej. W tym roku gościem specjalnym będzie Prisca Agbo artystka dobrze znana w środowisku muzyki gospel.

Oto, kogo zobaczymy podczas Festiwalu "Black or white"

Grzegorz Turnau

Artur Andrus

Kabaret Hrabi

Wojciech Myrczek

Prisca Agbo

Zespół Wokalny Colour Voices

Zespół Wokalny Star¬_si

Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki

Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga

Program Festiwalu „Black or white” / Festiwal „Black or white” /

"Piosenki wiecznie żywe"

Temat tegorocznego koncertu: "Piosenki wiecznie żywe" pozwoli przypomnieć utwory, które często gościły na listach przebojów, które nuciliśmy, słysząc je w radiu. Jak co roku czekają na Państwa niespodzianki.



Ponieważ "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów" całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie celem poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką Kliniki.