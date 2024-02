Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gospodarzem Międzynarodowych Zawodów Robotów Marsjańskich - European Rover Challenge. 35 zespołów z prestiżowych uczelni technicznych z całego świata będzie rywalizować w Krakowie na początku września.

Ubiegłoroczne zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge w Kielcach / Piotr Polak / PAP

European Rover Challenge to największa impreza robotyczno-kosmiczna w Europie. Pierwsza jej część to zawody łazików marsjańskich. Druga to piknik naukowo-techniczny z udziałem kilkudziesięciu wystawców, a trzecia część to konferencja branżowa, na której goszczą naukowcy, eksperci, technolodzy i decydenci z różnych kontynentów. Warto zajrzeć, bo można spotkać kogoś ciekawego - zapowiada Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

Widowiskowe zawody odbędą się w Krakowie od 6 do 8 września. Organizatorem i pomysłodawcą tej największej imprezy robotyczno-kosmicznej w Europie jest Europejska Fundacja Kosmiczna.

Na terenie AGH przygotowane zostaną tak zwane "mars yard'y" (marsjardy) - czyli podłoże odzwierciedlające warunki na czerwonej planecie.

Głównym zadaniem drużyn złożonych ze studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie łazika marsjańskiego, który z największą precyzją wykona konkurencje zawodów, inspirowane prawdziwymi misjami kosmicznymi NASA i ESA.