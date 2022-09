Przed nami noc pełna wybuchów, dymu, majsterkowania i odkryć. To Małopolska Noc Naukowców. Przygotowano blisko 2 tysiące propozycji w blisko 40 instytucjach. Będzie można pogłębić wiedzę z każdej dziedziny.

Małopolska Noc Naukowców odbędzie się już po raz 16. Jest częścią imprezy, która odbywa się w całej Europie, w 25 krajach. Chętni będą mogli zajrzeć do miejsc zazwyczaj niedostępnych, spotkać naukowców prowadzących naukowe eksperymenty i samemu wzbogacić swoją wiedzę.

Oprócz miejsc, które regularnie biorą udział w tym wydarzeniu, będą też nowości. Np. Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Symbioza", Szpital na Klinach "Neo Hospital" i Instytut Mechaniki Górotworu PAN.

Potęga eksperymentu

Młodzi ludzie zawężają dziś poszukiwanie wiedzy do wpisania pytania w wyszukiwarkę. A my chcemy, żeby to poszukiwanie wiedzy, ten głód wiedzy wiązał się z samodzielnym wyciąganiem wniosków - mówi wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

Dlatego Noc Naukowców to przede wszystkim doświadczanie wiedzy. Będzie można zostać władcą piorunów w Laboratorium Wysokich Napięć, posmakować sztucznego kawioru i owocowego spaghetti przyrządzonego w kuchni molekularnej i obejrzeć z bliska elektryczny bolid. W Akademii Górniczo-Hutniczej udostępniona zostanie komora bezechowa. Nie tylko będzie można wejść do tego niezwykłego, pełnego pochłaniaczy dźwięku pomieszczenia, ale także uczestniczyć w eksperymencie.

Pokażemy ciekawą konstrukcję rury, która jest zasilana gazem, pali się tam płomień i ten płomień jest kształtowany różnym dźwiękiem - muzyką, głosem - zdradza dr Tadeusz Kamisiński.

Elektryczny bolid, solarna łódka

W organizację nocy włączy się w samym tylko AGH 140 kół naukowych. Elektryczny bolid, łódka solarna, elektryczny motocykl - to tylko część studenckich wynalazków prezentowanych publiczności.

Taka noc może naprawdę rozkochać w nauce. To jest noc, która ma wzbudzić iskierkę ciekawości i pasji, która potem musi być indywidualnie przez każdego rozwijana - mówi prorektor do spraw studenckich AGH prof. Rafał Dańko.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale na niektóre obowiązuje rejestracja. Zapisy ruszają w czwartek (22 września).