25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Fundacja Mam Marzenie już po raz 9. wykorzysta ten dzień, żeby wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów. Jeśli chcecie dołączyć do akcji, możecie w niedzielę 20 listopada przynieść maskotki do ICE Kraków.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie będą w niedzielę czekać w ICE Kraków w godz. 10-14:30. "Przyniesiemy ze sobą balony i naklejki, a także książki i gadżety fundacyjne, które będzie można nabyć za symboliczne cegiełki na rzecz fundacji" - czytamy w komunikacie.

Fundacja prosi, by osoby, które chcą wesprzeć zbiórkę, przynosiły wyłącznie nowe misie - tylko one mogą trafić na oddziały onkologiczne. "Używane maskotki nawet uprane nie będą mogły być przekazane do dzieci. Oprócz nowych maskotek można również przekazywać gry planszowe, książki oraz materiały plastyczne, które będą przez kolejny rok wykorzystywane na zajęciach świetlicowych" - czytamy w komunikacie.

Plakat promujący Dzień Pluszowego Misia / Materiały prasowe

Fundacja Mam Marzenie od dziewięciu lat włącza się w obchody Dnia Pluszowego Misia. Przez cały miesiąc prowadzi zbiórkę nowych zabawek, pluszaków, puzzli, kredek, kolorowanek i innych rzeczy, które mogą umilić czas dzieciom przebywającym w szpitalach. 25 listopada wolontariusze przekazują prezenty małym pacjentom.

Dzień Pluszowego Misia jest bardzo magicznym czasem. Poprzednie edycje tego wydarzenia przyniosły nam wiele pięknych i wzruszających historii, które utwierdzają nas w przekonaniu, że nawet niewielki dar serca sprawia ogromną różnicę dla dziecka na szpitalnym oddziale i może dać mu wiele dobra i radości. Ponadto, z wdzięcznością obserwujemy z jaką pasją angażują się darczyńcy, by wywołać uśmiech na twarzy dziecka - mówi Aleksandra Bieg z Fundacji Mam Marzenie